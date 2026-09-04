M jak miłość. Starania o dziecko Anity i Kamila doprowadzą do poważnego konfliktu pary

Anita w "M jak miłość" wymusi decyzję o dziecku? Zaskakująca zmiana u Kamila

Nadchodzące epizody popularnej telenoweli przyniosą ogromny przełom w codziennym życiu prawnika i jego partnerki. Warto przypomnieć, że początkowo to właśnie mężczyzna mocno zabiegał o wspólnego potomka, gdy nabrał pewności siebie po opiece nad liczną gromadką dzieci państwa Zduńskich. Wtedy zakomunikował ukochanej, że marzy o kolejnym dziecku. Laskowska na początku przyjęła tę deklarację z dużym zdumieniem, jednak szybko podeszła do tematu z pełnym zaangażowaniem. Bohaterka od dłuższego czasu tworzy zadowolony dom z Grycem oraz małą Polą (Hanna Nowosielska), którą darzy bezwarunkowym, matczynym uczuciem. Mimo to szansa na wydanie na świat własnego, biologicznego maleństwa nabierze dla niej absolutnie priorytetowego znaczenia.

Kolejny, 1944. epizod serialu udowodni, że dawne ustalenia pary przestały być aktualne. Z chwilą, gdy kobieta w pełni podporządkuje swój rytm dnia staraniom o ciążę, mecenas poczuje się osaczony całą sytuacją. Mężczyzna zacznie ubolewać nad utratą dawnego luzu, narzekając na brak intymności, która nie byłaby dyktowana wyliczeniami odpowiedniego momentu na zapłodnienie. Jego wybranka przyjmie z kolei postawę zadaniową, ignorując sentymenty na rzecz skutecznej realizacji wyznaczonego celu. Ta rozbieżność interesów stanie się głównym zapalnikiem ich pierwszych, poważnych kłótni.

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Poważny kryzys w relacji Anity i Kamila. Widzowie "M jak miłość" będą zaskoczeni

Zupełnie nowe zawirowania w 1944. odcinku telewizyjnego hitu pokażą Gryca z zupełnie innej strony, co znacząco odbiegnie od wizerunku zdeterminowanego przyszłego ojca. Taka zachowawcza postawa sprawi ogromny zawód Laskowskiej, która doskonale pamięta, kto wpadł na pomysł rozszerzenia rodziny. Zderzenie romantycznych fantazji o maleństwie z prozą życia i restrykcyjnym harmonogramem dni płodnych doprowadzi do tego, że prawnik zapragnie powrotu do beztroskich chwil sprzed podjęcia tej wiążącej decyzji.

Premiera 1944. odcinka "M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać?

Wspomniana odsłona przyniesie trudne chwile nie tylko dla wyżej opisanej dwójki bohaterów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku dokładnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki. Tego samego wieczoru gigantyczne problemy osobiste zniszczą psychikę Adama Wernera (Jacek Kopczyński). Prawnik całkowicie załamie się po niedawnym rozstaniu z Sylwią (Hanna Turnau), wpadając w głęboką apatię. Opiekę nad roztrzęsionym mecenasem będzie musiała przejąć niezastąpiona pani Ola (Ewa Kolasińska), która stawi czoła ogromnemu wyzwaniu.