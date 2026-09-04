W poprzednim odcinku Hancer i Melih gościli u Engina i Sili, gdy Cihan przyniósł ostatnią wiadomość e-mail od Yasemin, którą udało się odczytać. Nusret ostro zaatakował Beyzę, zarzucając jej, że nie potrafi być dobrą matką. Engin coraz uważniej analizował treść wiadomości. W końcu zrozumiał, że mail ma bezpośredni związek ze śmiercią jego siostry. Co oznacza to odkrycie?

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„Panna młoda” odcinek 195 - streszczenie

Derya marzy o pracy fryzjerki, dlatego ćwiczy nowe umiejętności na Cemilu. Engin poprosi o nagrania z monitoringu, bo chce ustalić, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin. Spróbuje też odkryć, co kobieta naprawdę ukrywa. Tymczasem Cihan podejmie ważną decyzję i każe Hancer zostać w starym domu. Wiadomość o jego poleceniu doprowadzi Mukadder do szału.

„Panna młoda” odcinek 195 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

195. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Choć Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin