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W poprzednim odcinku Hancer i Melih gościli u Engina i Sili, gdy Cihan przyniósł ostatnią wiadomość e-mail od Yasemin, którą udało się odczytać. Nusret ostro zaatakował Beyzę, zarzucając jej, że nie potrafi być dobrą matką. Engin coraz uważniej analizował treść wiadomości. W końcu zrozumiał, że mail ma bezpośredni związek ze śmiercią jego siostry. Co oznacza to odkrycie?
„Panna młoda” odcinek 195 - streszczenie
Derya marzy o pracy fryzjerki, dlatego ćwiczy nowe umiejętności na Cemilu. Engin poprosi o nagrania z monitoringu, bo chce ustalić, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin. Spróbuje też odkryć, co kobieta naprawdę ukrywa. Tymczasem Cihan podejmie ważną decyzję i każe Hancer zostać w starym domu. Wiadomość o jego poleceniu doprowadzi Mukadder do szału.
„Panna młoda” odcinek 195 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
195. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam także jego była żona, Beyza. Choć Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, między małżonkami rodzi się miłość. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin