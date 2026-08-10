La promesa, odcinek 460: Petra chce oddać dziecko Gregoriowi! Romulo i Ricardo nie kryją oburzenia

Petra chce oddać dziecko Gregoriowi

Śmierć Píi wciąż będzie wywoływać ogromne emocje w La Promesie. Kobieta została znaleziona martwa przez Janę i Verę, a pozostawiony przez nią list pożegnalny potwierdził, że odebrała sobie życie. Alonso zdecydował wówczas, że dla dobra pałacu i jego mieszkańców informacja o tragedii powinna pozostać w tajemnicy.

Teraz na jaw wyjdzie kolejny szokujący pomysł. Petra będzie chciała oddać dziecko Píi Gregoriowi. Jej decyzja wywoła gwałtowną reakcję wśród służby. Kobieta, która jako przełożona od pewnego czasu coraz mocniej próbuje zaprowadzić własne porządki w La Promesie, tym razem posunie się o krok za daleko.

Gregorio nie jest przecież osobą, której Pia ufała, w końcu dopiero co wyszedł z więzienia po tym, jak próbował odebrać jej życie. Jej sytuacja przez długi czas była niezwykle trudna, a w obawie o siebie i swoje dziecko musiała mierzyć się z ogromnym strachem. Dlatego decyzja Petry będzie dla pozostałych bohaterów trudna do zrozumienia.

Romulo i Ricardo są oburzeni

Pomysł Petry spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem Romula i Ricarda. Mężczyźni nie będą w stanie zaakceptować tego, co kobieta zamierza zrobić. Ich reakcja pokazuje, że sprawa dziecka Píi jest dla służby szczególnie ważna, a sytuacja będzie tym bardziej napięta, że służba przygotowuje właśnie spotkanie ku czci zmarłej Píi. Jej bliscy i współpracownicy chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety, której śmierć wstrząsnęła mieszkańcami La Promesy.

La Promesa, odcinek 460 – kiedy i gdzie oglądać?

460. odcinek „La Promesy – pałacu tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godz. 15:05 na TVP2. Epizod będzie można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada „La Promesa – pałac tajemnic”? Obsada i fabuła hiszpańskiego hitu

Akcja hiszpańskiego hitu „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi nas do roku 1913. Fabuła obraca się wokół rezydencji należącej do arystokracji, gdzie luksusowe mury skrywają prawdziwe oblicze domowników — ich intrygi, miłosne uniesienia i brutalną rywalizację.

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Anę Garcés w roli Jany, Arturo Sancho jako Manuela, oraz Evę Martín grającą Cruz. Na ekranie pojawiają się również Manuel Regueiro, María Castro, Jordi Coll i Teresa Quintero. Serial przyciąga przed telewizory rzesze fanów, głównie za sprawą angażujących wątków, starannie budowanego napięcia i nieprzewidywalnej fabuły.

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