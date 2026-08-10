Dziedzictwo, odcinek  1006: Poyraz chce usłyszeć od Nany miłosne wyznanie. Ona zrobi coś niespodziewanego [ZDJĘCIA]

Ucieczka Nany przed miłością

W 1004. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz i Nana wybrali się w podróż poślubną. Podczas romantycznej kolacji Poyraz próbował porozmawiać z Naną o swoich uczuciach, lecz nagle dotarła do nich wiadomość, że Yusuf poważnie się rozchorował i trafił do szpitala. W rzeczywistości to Cennet podała mu truciznę!

W 1006. odcinku Poyraz będzie pragnął wrócić do rozmowy z ukochaną, jednak spotka się z oporem ze strony Nany. Będzie ona unikała męża, co mocno zdziwi, ale jednocześnie rozbawi Poyraza, który potrafi wykazać się niezwykłą cierpliwością.

Sekret Merta i randka Sinana z Ezgi

W tym samym czasie Mert zdobywa się na odwagę i wyznaje Nanie głęboki sekret – od dawna kocha Nazli. Yusuf po chorobie wraca do szkolnych obowiązków.

Aynur otrzymuje od Kvana kwiaty oraz zaproszenie na kolację, jednak naciskana przez Adalet nadal nie potrafi wymazać z pamięci Sinana. Prokurator nie pozostaje dłużny i spędza romantyczny wieczór na kolacji z Ezgi.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1006. zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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