La Promesa, odcinek 451: Manuel rusza na ratunek Curro! Jego życie jest zagrożone [ZDJĘCIA]

Pia wciąż jest w niebezpieczeństwie. Romulo reaguje

W pałacu nadal nie cichną obawy o bezpieczeństwo Pii. Kobieta zdaje sobie sprawę, że osoba, która jej zagraża, może w każdej chwili ponownie zaatakować. Mimo upływu czasu i prób uspokojenia sytuacji bohaterka nie potrafi pozbyć się lęku.

Romulo, za zgodą markiza, postanawia działać. Zarządca organizuje dla Pii specjalną ochronę, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i zapobiec kolejnym dramatom. Obecność strażników ma dać kobiecie poczucie spokoju, jednak jej strach okazuje się silniejszy.

Nie wszyscy jednak podchodzą do sytuacji ze zrozumieniem. Petra nalega, aby Pia wróciła do swoich dawnych obowiązków. Jej zdaniem życie w pałacu musi toczyć się dalej, mimo zagrożenia. Dla przerażonej kobiety powrót do normalności jest jednak niezwykle trudny.

Catalina zaczyna otwierać się przed Adrianem

W międzyczasie uwagę mieszkańców pałacu przyciąga relacja Cataliny i Adriana. Bohaterowie spędzają ze sobą coraz więcej czasu, dzięki czemu mają okazję lepiej się poznać.

Catalina, która w ostatnim czasie przeżyła wiele trudnych chwil, powoli pozwala sobie na nowe znajomości. Adrian okazuje jej zainteresowanie i staje się kimś, przy kim kobieta może poczuć się swobodniej.

Czy między bohaterami narodzi się coś więcej? Ich rozmowy i wzajemna ciekawość mogą zapowiadać początek ważnej relacji.

Lope cierpi przez Verę. Santos podejmuje brutalny krok

Nie tylko Pia zmaga się z trudnymi emocjami. Lope nadal nie potrafi zaakceptować faktu, że Vera wybrała Santosa. Mężczyzna przeżywa rozczarowanie i coraz trudniej ukrywa swoje uczucia.

Santos, widząc niechęć dziewczyny, decyduje się na radykalne rozwiązanie. Jego kolejny krok może całkowicie zmienić sytuację i doprowadzić do poważnego konfliktu.

Lope będzie musiał zmierzyć się z bolesną rzeczywistością, a relacje między bohaterami staną się jeszcze bardziej napięte.

Margarita próbuje wpłynąć na Martinę

Tymczasem Margarita nie rezygnuje z prób przekonania Martiny do Ignacia. Kobieta uważa, że ten związek może być dla dziewczyny dobrym rozwiązaniem i próbuje wpłynąć na jej decyzję.

Martina pozostaje jednak nieugięta. Nie zamierza podporządkować się cudzym oczekiwaniom i jasno pokazuje, że sama chce decydować o swojej przyszłości.

„La Promesa”, odcinek 451 – kiedy i gdzie oglądać?

451. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia o godz. 15:05 na TVP2. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć premierowej emisji, mogą sprawdzić dostępność odcinka w serwisie TVP VOD.

„La Promesa – pałac tajemnic” – informacje o serialu i obsadzie

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w 1913 roku w arystokratycznej posiadłości La Promesa. Produkcja łączy wątki rodzinnych sekretów, romansów, intryg oraz konfliktów między arystokracją i służbą.

W głównych rolach występują m.in. Ana Garcés jako Jana, Arturo Sancho jako Manuel, Eva Martín jako Cruz, Manuel Regueiro jako Alonso, María Castro jako Pía, Jordi Coll jako Don Pelayo oraz Teresa Quintero jako Candela. Serial zdobył dużą popularność dzięki wielowątkowej fabule i licznym zwrotom akcji.

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