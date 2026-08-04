Dziedzictwo odcinek 1002: Przerażona Nana unika Poyraza przed podróżą poślubną, a Ezgi i Isil rozpalą zazdrość Aynur  [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-04 18:01

Co przyniesie najnowsza odsłona popularnej tureckiej telenoweli? W 1002. odcinku hitu „Dziedzictwo” dramat bohaterów sięga zenitu – Nana jest przerażona wizją spędzenia kilku dni sam na sam z Poyrazem i postanawia go unikać podczas wyjazdu poślubnego. Czy te wydarzenia odmienią bieg historii? Odpowiedzi przyniesie nadchodząca emisja. Premierowy odcinek obejrzysz w sobotę, 15 sierpnia o godzinie 16:00 w TVP1. Przeczytaj streszczenie i sprawdź szczegóły!

Ucieczka przed mężem i kuriozalne losowanie imienia

Wyjazd poślubny Nany i Poyraza nie przebiega tak, jak wymarzył sobie pan młody. Kobieta czuje ogromny lęk przed bliskością i robi wszystko, by unikać męża. Tymczasem w życiu Ibrahima i Czarnej dochodzi do absurdalnych sytuacji z powodu losowania imienia dla ich wyczekiwanego dziecka.

Manipulacja Ezgi i cień zazdrości

Zazdrosne Ezgi i Isil nie zwalniają tempa w swoich intrygach. Wykorzystują podarowaną niegdyś przez Sinana bransoletkę z inicjałami, aby wmówić Aynur, że prokuratora i Ezgi łączy znacznie więcej niż zwykła relacja. Aynur zaczyna mocno wątpić w intencje mężczyzny.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1002 zostanie wyemitowany 15 sierpnia. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana,
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz,
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.
Zatroskana Nana o długich kręconych włosach patrzy w dal. O jej strachu przed podróżą poślubną przeczytasz na Eska.
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