La Promesa, odcinek 419: Manuel nie wybaczy Ablowi ukrywania prawdy o Jimenie. To koniec przyjaźni? [ZDJĘCIA]

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Abel, napędzany chęcią sprawiedliwości (i osobistej zemsty), skrupulatnie tkał sieć, która miała ostatecznie pogrążyć Jimenę. Był pewien, że jego dowody są nie do podważenia, a triumf nad rywalką to tylko kwestia czasu. Los bywa jednak przewrotny. W ułamku sekundy misterny plan Abela obrócił się w pył, a finał tej konfrontacji zszokował samego pomysłodawcę. Zamiast spektakularnego upadku Jimeny, widzowie zobaczyli zwrot akcji, którego nikt nie mógł przewidzieć. Jimena targnęła się na swoje życie w 417. odcinku i zmarła w wyniku olbrzymich obrażeń wewnętrznych w 418. odcinku.
Manuel wściekły na Abla w 419. odcinku "La Promesy"
W odcinku 419 atmosfera w pałacu staje się wyjątkowo napięta. Manuel nie ukrywa swojego bólu i gniewu po śmierci żony. W jego oczach odpowiedzialność za tragedię ponosi Abel Bueno, który jego zdaniem zbyt długo milczał i nie ujawnił prawdy o manipulacjach oraz intrygach Jimeny. Konfrontacja między mężczyznami staje się punktem zwrotnym ich relacji i rodzi pytanie, czy ich dotychczasowa przyjaźń ma jeszcze jakąkolwiek przyszłość.
Rodzice Jimeny zabierają ciało w 419. odcinku serialu
Równolegle Mercedes podejmuje bolesną, ale stanowczą decyzję o zabraniu ciała córki z pałacu i przewiezieniu go do rodzinnej posiadłości. Dla niej to nie tylko akt pożegnania, ale także wyraźny sygnał zerwania więzi z rodziną de Lujan, którą obarcza winą za całą tragedię. W rezultacie odcinek 419 nie tylko zamyka dramatyczną historię Jimeny, ale również otwiera nowy rozdział pełen oskarżeń, żalu i narastającego konfliktu między rodami.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 419. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 25 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)