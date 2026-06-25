La Promesa, odcinek 419: Manuel nie wybaczy Ablowi ukrywania prawdy o Jimenie. To koniec przyjaźni? [ZDJĘCIA]

Abel, napędzany chęcią sprawiedliwości (i osobistej zemsty), skrupulatnie tkał sieć, która miała ostatecznie pogrążyć Jimenę. Był pewien, że jego dowody są nie do podważenia, a triumf nad rywalką to tylko kwestia czasu. Los bywa jednak przewrotny. W ułamku sekundy misterny plan Abela obrócił się w pył, a finał tej konfrontacji zszokował samego pomysłodawcę. Zamiast spektakularnego upadku Jimeny, widzowie zobaczyli zwrot akcji, którego nikt nie mógł przewidzieć. Jimena targnęła się na swoje życie w 417. odcinku i zmarła w wyniku olbrzymich obrażeń wewnętrznych w 418. odcinku.

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Manuel wściekły na Abla w 419. odcinku "La Promesy"

W odcinku 419 atmosfera w pałacu staje się wyjątkowo napięta. Manuel nie ukrywa swojego bólu i gniewu po śmierci żony. W jego oczach odpowiedzialność za tragedię ponosi Abel Bueno, który jego zdaniem zbyt długo milczał i nie ujawnił prawdy o manipulacjach oraz intrygach Jimeny. Konfrontacja między mężczyznami staje się punktem zwrotnym ich relacji i rodzi pytanie, czy ich dotychczasowa przyjaźń ma jeszcze jakąkolwiek przyszłość.

Rodzice Jimeny zabierają ciało w 419. odcinku serialu

Równolegle Mercedes podejmuje bolesną, ale stanowczą decyzję o zabraniu ciała córki z pałacu i przewiezieniu go do rodzinnej posiadłości. Dla niej to nie tylko akt pożegnania, ale także wyraźny sygnał zerwania więzi z rodziną de Lujan, którą obarcza winą za całą tragedię. W rezultacie odcinek 419 nie tylko zamyka dramatyczną historię Jimeny, ale również otwiera nowy rozdział pełen oskarżeń, żalu i narastającego konfliktu między rodami.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 419. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 25 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)