W odcinku 416 na salonach doszło do przełomu, gdy zdeterminowany doktor Abel Bueno postanowił ostatecznie przestać ulegać szantażom. Oficjalnie i bez ogródek ogłosił całej rodzinie Luján, że rzekoma ciąża Jimeny od samego początku była jedynie bezczelnym, cynicznie sfingowanym i wyrachowanym kłamstwem. Wywołało to potężny wstrząs psychiczny u Manuela. Zdesperowana Jimena, załamana wyznaniem Abla postanowiła w tragiczny sposób uporać się z upokorzeniem, a jedyną ucieczką od wszelkiego bólu okazał się dla niej samobójczy skok przez balustradę. Co działo się tuż wcześniej? Rozwinięcie tego wątku w 417 odcinku, którego streszczenie dostępne jest poniżej.

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Jimena kompletnie nie wytrzymała narastającej presji. Jej dotychczasowe życie zmieniło się o 180 stopni w ułamku sekundy, gdy Abel ujawnił przed książętami Infantes jej wielki sekret. Reakcja jej ojca, José Luisa, była natychmiastowa i niezwykle gwałtowna – magnat nie mógł uwierzyć, że jego własna córka była zdolna do tak podłego i skomplikowanego oszustwa. W tym krytycznym momencie zaszczuta Jimena nie wiedziała, co powiedzieć. Początkowo ograniczyła się jedynie do cichych przeprosin, lecz wobec surowych, bezwzględnych oskarżeń ojca coś w niej pękło. Postanowiła się otworzyć i z pełną goryczą wyrazić to, jak koszmarnie czuła się od pierwszego razu, gdy tylko przekroczyła próg pałacu Luján.

Był to bez wątpienia jeden z najtrudniejszych i najbardziej poruszających momentów w całej historii tej telenoweli. Jimena z płaczem wyznała, że zawsze była traktowana wyłącznie jak karta przetargowa w interesach i układach rodzinnych:

Zawsze robiłam to, czego chcieliście. Nawet przez chwilę nie myśląc o własnym dobrostanie ani o tym, czego potrzebowałam

Gdy emocje sięgnęły zenitu, dziewczyna wbiegła po schodach na górę i rzuciła się przez balustradę. Zanim ktokolwiek zdołał zareagować, obróciła się w stronę zgromadzonych i wypowiedziała swoje ostatnie, pełne pogardy słowa:

Wszyscy jesteście godni pogardy. Nie zasługujecie na mnie

Po tych słowach Jimena skoczyła w dół. Jej ciało gruchnęło o posadzkę. Wszyscy oniemieli. Doktor Abel jako pierwszy otrząsnął się z szoku i natychmiast zareagował. Podszedł do bezwładnego ciała Jimeny i po szybkim zbadaniu stwierdził, że kobieta nadal ma puls, choć jest on bardzo słaby. Na pierwszy rzut oka nie było widać zewnętrznych krwotoków, jednak lekarz doskonale wiedział, że tylko czas mógł wykazać, czy doszło do śmiertelnych obrażeń wewnętrznych. W ogromnym pośpiechu i chaosie doktor nakazał przenieść ranną do jej pokoju, gdzie personel miał stale ją obserwować i kontrolować jej dramatyczny stan.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 417. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 23 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)