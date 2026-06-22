W poprzednim odcinku (415) Jimena ponowiła próbę przekupstwa Abla, don Romulo surowo potraktował Salvadora, a zakochany Ayala i Margarita umówili się na wyjazd do miasta. Na koniec zdesperowana Jimena odnalazła w lotniczym hangarze Manuela szokujące fotografie.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 416

Owładnięta chorobliwą obsesją Jimena odnajduje w lotniczym hangarze kompromitujące, ukryte zdjęcia, co utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie męża, podczas gdy sam Manuel zaczyna głęboko wierzyć, że po ujawnieniu wszystkich intryg żony ma teraz realną szansę na oficjalne unieważnienie przymusowego małżeństwa.

Na salonach dochodzi do absolutnego, publicznego przełomu, gdy zdeterminowany doktor Abel Bueno oficjalnie i bez ogródek ogłasza całej rodzinie, że rzekoma ciąża Jimeny od początku była jedynie bezczelnym i wyrachowanym kłamstwem.

Przerażony Pelayo w obliczu narastających oskarżeń postanawia wreszcie wyznać Catalinie bolesną prawdę i prosto w oczy przyznaje się, że zaczął ryzykowny handel nielegalną bronią z Cavendishem z powodu potężnych problemów, w jakie wpadł po tragicznej śmierci swoich rodziców.

Tymczasem w innej części posiadłości zmęczony don Romulo podejmuje radykalną decyzję i postanawia jak najszybciej zatrudnić nowego szefa służby, który odciąży go w codziennych obowiązkach.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 416. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)