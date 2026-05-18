W poprzednim odcinku (396) do pałacu przybył Cavendish, a Pelayo przedstawił mu Lorenzo jako wspólnika w handlu bronią. Margarita przejrzała grę Ayali, który wmawiał Petrze, że uwodzi hrabinę dla zemsty na Cruz. Maria Fernandez wyznała Janie swoje lęki, a Lope próbował nakłonić Verę do kontaktu z ojcem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 397

Abel nie ma wątpliwości, że powrót Jimeny do posiadłości zwiastuje kolejne dramaty, dlatego postanawia stanowczo ostrzec Manuela oraz Janę przed nieobliczalnymi zachowaniami kobiety, która może posunąć się do wszystkiego, byle zatrzymać męża przy sobie. W obliczu narastającego niebezpieczeństwa, Jana dochodzi do wniosku, że nie może dłużej ukrywać swoich sekretów i postanawia zdobyć się na absolutną szczerość wobec Manuela, planując wyznać mu całą prawdę o swojej skomplikowanej przeszłości oraz powodach, dla których tak naprawdę pojawiła się w La Promesie. A wygląda ona tak, że zatrudniła się w posiadłości jako pokojówka, aby rozwikłać zagadkę morderstwa swojej matki, Dolores, i odnaleźć brata, który został wtedy porwany. Co więcej, w rzeczywistości nazywa się Mariana Expósito.

Na salonach dochodzi do gwałtownego sporu – Martina kategorycznie sprzeciwia się poglądom głoszonym przez hrabiego de Ayala oraz Curro, ostro krytykując ich podejście i nie zamierzając milczeć w kwestiach, które budzą jej głęboki sprzeciw. Tymczasem w nielegalnym interesie wybucha potężny kryzys, ponieważ Pelayo traci transport broni, co natychmiast wywołuje furię jego dotychczasowych wspólników; krytyczną sytuację błyskawicznie wykorzystuje bezwzględny kapitan Lorenzo, który bez wahania przejmuje inicjatywę i rozpoczyna bezpośrednie, twarde negocjacje z niebezpiecznym panem Cavendishem.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 397. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)