La Promesa, odcinek 378: Vera oskarża Marię Fernandez o kradzież ogromnej sumy pieniędzy!

W poprzednim odcinku (377) Manuel udał się do Kordoby, gdzie spotkał dawnego znajomego, który nie potwierdził obecności Abla przy ratowaniu rannych z fabryki. W pałacu Maria Fernandez zintensyfikowała działania strajkowe, co spotkało się z surową reakcją Cruz i ukaraniem Jany morderczą pracą. Norberta ponownie wywołała skandal, a Pelayo za wszelką cenę próbował ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenia odcinka 378

Demaskacja lekarza: Wątpliwości, które od dłuższego czasu dręczyły Manuela, znajdują swój finał. Dziedzic ostatecznie zyskuje dowody na to, że Abel dopuścił się manipulacji. Kłamstwa dotyczące rzekomej pomocy medycznej w Kordobie wychodzą na jaw, co stawia wiarygodność medyka pod wielkim znakiem zapytania i stawia go w defensywie.

Miłosny przełom: W tym samym czasie, w cieniu pałacowych obowiązków, dochodzi do wzruszającej chwili. Lope i Vera, po długim czasie niepewności, decydują się na szczerość. Ich wzajemne wyznanie miłości mogłoby być najpiękniejszym wydarzeniem dnia, gdyby nie nadchodzący skandal.

Solidarność personelu: Teresa, mimo wewnętrznych oporów, postanawia solidaryzować się z grupą i dołącza do protestu. Co ciekawe, postulaty pracowników zaczynają znajdować zrozumienie nawet u osób zarządzających domem – Rómulo oraz Pía przyznają w duchu, że żądania służby mają swoje uzasadnienie.

Vera atakuje Marię Fernandez: Spokój personelu zostaje jednak brutalnie przerwany przez niespodziewany atak. Vera wysuwa ciężkie oskarżenia przeciwko Marii Fernandez, publicznie sugerując, że to ona stoi za zniknięciem pokaźnej kwoty pieniędzy

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)