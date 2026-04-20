La Promesa, odcinek 378: Vera oskarża Marię Fernandez o kradzież ogromnej sumy pieniędzy!

Spis treści
W poprzednim odcinku (377) Manuel udał się do Kordoby, gdzie spotkał dawnego znajomego, który nie potwierdził obecności Abla przy ratowaniu rannych z fabryki. W pałacu Maria Fernandez zintensyfikowała działania strajkowe, co spotkało się z surową reakcją Cruz i ukaraniem Jany morderczą pracą. Norberta ponownie wywołała skandal, a Pelayo za wszelką cenę próbował ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.
"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenia odcinka 378
Demaskacja lekarza: Wątpliwości, które od dłuższego czasu dręczyły Manuela, znajdują swój finał. Dziedzic ostatecznie zyskuje dowody na to, że Abel dopuścił się manipulacji. Kłamstwa dotyczące rzekomej pomocy medycznej w Kordobie wychodzą na jaw, co stawia wiarygodność medyka pod wielkim znakiem zapytania i stawia go w defensywie.
Miłosny przełom: W tym samym czasie, w cieniu pałacowych obowiązków, dochodzi do wzruszającej chwili. Lope i Vera, po długim czasie niepewności, decydują się na szczerość. Ich wzajemne wyznanie miłości mogłoby być najpiękniejszym wydarzeniem dnia, gdyby nie nadchodzący skandal.
Solidarność personelu: Teresa, mimo wewnętrznych oporów, postanawia solidaryzować się z grupą i dołącza do protestu. Co ciekawe, postulaty pracowników zaczynają znajdować zrozumienie nawet u osób zarządzających domem – Rómulo oraz Pía przyznają w duchu, że żądania służby mają swoje uzasadnienie.
Vera atakuje Marię Fernandez: Spokój personelu zostaje jednak brutalnie przerwany przez niespodziewany atak. Vera wysuwa ciężkie oskarżenia przeciwko Marii Fernandez, publicznie sugerując, że to ona stoi za zniknięciem pokaźnej kwoty pieniędzy
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)