La Promesa, odcinek 378: Vera oskarża Marię Fernandez o kradzież ogromnej sumy pieniędzy!

Joanna Dembek
2026-04-20 9:21

Sytuacja Abla zaczyna się komplikować – pojawiają się dowody podważające jego wersję wydarzeń i wiarygodność, natomiast napięcie wśród służby rośnie. Coraz śmielej myślą o proteście, a na domiar złego Vera oskarża Marię o kradzież. Czy Maria zdoła oczyścić swoje imię, a Abel przyzna się do błędu? Oglądaj w poniedziałek, 27 kwietnia i zapoznaj się z naszym streszczeniem.

W poprzednim odcinku (377) Manuel udał się do Kordoby, gdzie spotkał dawnego znajomego, który nie potwierdził obecności Abla przy ratowaniu rannych z fabryki. W pałacu Maria Fernandez zintensyfikowała działania strajkowe, co spotkało się z surową reakcją Cruz i ukaraniem Jany morderczą pracą. Norberta ponownie wywołała skandal, a Pelayo za wszelką cenę próbował ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.

"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenia odcinka 378

Demaskacja lekarza: Wątpliwości, które od dłuższego czasu dręczyły Manuela, znajdują swój finał. Dziedzic ostatecznie zyskuje dowody na to, że Abel dopuścił się manipulacji. Kłamstwa dotyczące rzekomej pomocy medycznej w Kordobie wychodzą na jaw, co stawia wiarygodność medyka pod wielkim znakiem zapytania i stawia go w defensywie.

Miłosny przełom: W tym samym czasie, w cieniu pałacowych obowiązków, dochodzi do wzruszającej chwili. Lope i Vera, po długim czasie niepewności, decydują się na szczerość. Ich wzajemne wyznanie miłości mogłoby być najpiękniejszym wydarzeniem dnia, gdyby nie nadchodzący skandal.

Solidarność personelu: Teresa, mimo wewnętrznych oporów, postanawia solidaryzować się z grupą i dołącza do protestu. Co ciekawe, postulaty pracowników zaczynają znajdować zrozumienie nawet u osób zarządzających domem – Rómulo oraz Pía przyznają w duchu, że żądania służby mają swoje uzasadnienie.

Vera atakuje Marię Fernandez: Spokój personelu zostaje jednak brutalnie przerwany przez niespodziewany atak. Vera wysuwa ciężkie oskarżenia przeciwko Marii Fernandez, publicznie sugerując, że to ona stoi za zniknięciem pokaźnej kwoty pieniędzy

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
