La promesa, odcinek 375: Maria Fernandez rozpętuje burzę w pałacu. Ujawnia prawdę o traktowaniu służby

Joanna Dembek
2026-04-15 13:17

Rewolucja wisi w powietrzu! Maria Fernandez ma dość poniżania i zaczyna buntować służbę przeciwko arystokracji. Równolegle Petra i Ignacio rozpoczynają ryzykowne śledztwo – są przekonani, że śmierć Feliciana nie była wypadkiem. Przerażony Pelayo manipuluje Cataliną, byle tylko uciec przed zemstą handlarza bronią, a Lope podczas terapii u Jany mierzy się z mrocznymi demonami swojej przeszłości. Emisja w środę, 22 kwietnia, a już teraz możecie zapoznać się ze streszczeniem odcinka.

W poprzednim odcinku (374) Manuel starł się z matką w obronie Jany, pokazując siłę swojego uczucia. Simona musiała znieść upokorzenia ze strony Norberty, a Curro zaczął odzyskiwać siły po chorobie. Pelayo usłyszał śmiertelne groźby od Cavendisha, co postawiło go w sytuacji bez wyjścia. Jana kontynuowała pomoc Lopeemu, pomagając mu zmierzyć się z lękami, które paraliżowały jego dorosłe życie.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 375

Rewolucja w pałacu: Maria Fernandez podnosi głowę i zaczyna głośno sprzeciwiać się niesprawiedliwemu traktowaniu służby przez arystokrację, co wywołuje szok wśród domowników.

Pogoń za prawdą o śmierci Feliciana: Petra i Ignacio rozpoczynają własne dochodzenie w sprawie śmierci chłopaka, podejrzewając, że za tą tragedią kryje się coś więcej niż nieszczęśliwy wypadek.

Tajemnice i manipulacje: Pelayo, przerażony groźbami, okłamuje Catalinę, byle tylko jak najszybciej opuścić uzdrowisko. W międzyczasie Lope, podczas terapii u Jany, mierzy się z demonami swojej młodości.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 375. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
