La promesa, odcinek 375: Maria Fernandez rozpętuje burzę w pałacu. Ujawnia prawdę o traktowaniu służby

W poprzednim odcinku (374) Manuel starł się z matką w obronie Jany, pokazując siłę swojego uczucia. Simona musiała znieść upokorzenia ze strony Norberty, a Curro zaczął odzyskiwać siły po chorobie. Pelayo usłyszał śmiertelne groźby od Cavendisha, co postawiło go w sytuacji bez wyjścia. Jana kontynuowała pomoc Lopeemu, pomagając mu zmierzyć się z lękami, które paraliżowały jego dorosłe życie.

Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 375

Rewolucja w pałacu: Maria Fernandez podnosi głowę i zaczyna głośno sprzeciwiać się niesprawiedliwemu traktowaniu służby przez arystokrację, co wywołuje szok wśród domowników.

Pogoń za prawdą o śmierci Feliciana: Petra i Ignacio rozpoczynają własne dochodzenie w sprawie śmierci chłopaka, podejrzewając, że za tą tragedią kryje się coś więcej niż nieszczęśliwy wypadek.

Tajemnice i manipulacje: Pelayo, przerażony groźbami, okłamuje Catalinę, byle tylko jak najszybciej opuścić uzdrowisko. W międzyczasie Lope, podczas terapii u Jany, mierzy się z demonami swojej młodości.

4

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 375. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)