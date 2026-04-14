La promesa, odcinek 374: Śmiertelne groźby Cavendisha! Pelayo musi dostarczyć towar albo zginie

W poprzednim odcinku (373) Manuel i Jana wyznali sobie miłość, a dziedzic pomógł ukochanej spotkać się z bratem. Jana zaczęła podważać winę barona w sprawie śmierci matki, szukając prawdy w innych miejscach. W pałacu pojawiła się Norberta, wprowadzając nerwową atmosferę. Simona starała się doradzić Lope w sprawach sercowych, zachęcając go do otwarcia się przed Verą, co stało się początkiem wielkich zmian w życiu młodego kucharza.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 374

Manuel ma już dość wiecznych upokorzeń i złośliwości wymierzonych w kobietę, którą kocha. Wchodzi w ostry, otwarty konflikt z matką, stając się tarczą dla Jany. Ta domowa wojna sprawia, że atmosfera w posiadłości staje się gęsta od nienawiści. Sama Jana, mimo własnych problemów, znajduje siłę, by wspierać Lopego – kucharz musi w końcu spojrzeć w oczy demonom z dzieciństwa i rozprawić się z bolesną traumą. Nie jest to jedyny powrót do przeszłości, bowiem Simona zostaje zdruzgotana nienawistnymi oskarżeniami ze strony Norberty.

Radosne wieści o powrocie Curro do zdrowia zostają przyćmione przez mroczne tajemnice. Choć chłopak w końcu opuszcza swój pokój i wraz z Martiną próbuje szczerze porozmawiać z Leonor, nad pałacem gromadzą się czarne chmury. Niebezpieczny Cavendish nie zamierza odpuścić i grozi Pelayo śmiercią. Wszystko po to, aby przejąc biznes związany z handlem bronią. Czy Pelayo ustąpi Anglikowi? Czy Catalina dowie się wreszcie o szemranych interesach narzeczonego i przekona go, że to nie jest dla niego bezpieczne? A może w obliczu tak realnego zagrożenia ich miłosne perypetie zakończą się. Każdy krok bohaterów śledzi teraz widmo nadchodzącej tragedii.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 374. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

