La Promesa, odcinek 373: Szokujące podejrzenia Jany! Dziewczyna odkrywa, że baron de Linaja mógł wcale nie zabić jej matki

Joanna Dembek
2026-04-13 13:56

Manuel i Jana w końcu znajdują chwilę na szczere wyznanie miłości, choć świat wokół nich zdaje się rozpadać. Dziedzic ryzykuje gniew matki, by ułatwić ukochanej tajne spotkanie z Currem. Tymczasem Jana trafia na trop, który podważa wszystko, co wiedziała o śmierci matki – czy baron jest niewinny? Spokój pałacu mąci przyjazd Norberty, której obecność zwiastuje kłopoty dla Simony. Oglądaj w poniedziałek, 20 kwietnia.

W poprzednim odcinku (372) bezwzględny Cavendish osaczył Pelayo w uzdrowisku, żądając natychmiastowego zwrotu transportu broni. Markiz de Luján poczuł bezsilność w obliczu braku dowodów w śledztwie dotyczącym bezpieczeństwa córki. Abel próbował ratować relację z Janą, przepraszając za błędy, a Pía wyznała Rómulowi, że tęsknota za dzieckiem całkowicie ją wyniszcza. Izolowany od wszystkich Curro cierpiał z powodu braku wsparcia, podczas gdy w pałacu narastało napięcie związane z tajemniczymi interesami.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 373

Sekretne wyznania i rodzinne sojusze. Simona mobilizuje Lope, by w końcu zawalczył o Verę i zdobył się na szczerość. Tymczasem Manuel i Jana, mimo otaczającego ich chaosu, odnajdują chwilę, by wyznać sobie głęboką miłość.

Misja Manuela i nowe tropy Jany. Dziedzic fortuny wykazuje się odwagą, ułatwiając Janie kontakt z Currem. Podczas gdy Manuel wspiera ukochaną, ona dokonuje szokującego odkrycia – zaczyna wątpić, czy to baron de Linaja był mordercą jej matki.

Nieproszony gość w pałacu. Spokój mieszkańców przerywa nagłe pojawienie się Norberty, żony Antonia, która swoją obecnością zwiastuje ogromne kłopoty dla Simony i reszty domowników.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 373. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
