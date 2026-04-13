La Promesa, odcinek 373: Szokujące podejrzenia Jany! Dziewczyna odkrywa, że baron de Linaja mógł wcale nie zabić jej matki

W poprzednim odcinku (372) bezwzględny Cavendish osaczył Pelayo w uzdrowisku, żądając natychmiastowego zwrotu transportu broni. Markiz de Luján poczuł bezsilność w obliczu braku dowodów w śledztwie dotyczącym bezpieczeństwa córki. Abel próbował ratować relację z Janą, przepraszając za błędy, a Pía wyznała Rómulowi, że tęsknota za dzieckiem całkowicie ją wyniszcza. Izolowany od wszystkich Curro cierpiał z powodu braku wsparcia, podczas gdy w pałacu narastało napięcie związane z tajemniczymi interesami.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 373

Sekretne wyznania i rodzinne sojusze. Simona mobilizuje Lope, by w końcu zawalczył o Verę i zdobył się na szczerość. Tymczasem Manuel i Jana, mimo otaczającego ich chaosu, odnajdują chwilę, by wyznać sobie głęboką miłość.

Misja Manuela i nowe tropy Jany. Dziedzic fortuny wykazuje się odwagą, ułatwiając Janie kontakt z Currem. Podczas gdy Manuel wspiera ukochaną, ona dokonuje szokującego odkrycia – zaczyna wątpić, czy to baron de Linaja był mordercą jej matki.

Nieproszony gość w pałacu. Spokój mieszkańców przerywa nagłe pojawienie się Norberty, żony Antonia, która swoją obecnością zwiastuje ogromne kłopoty dla Simony i reszty domowników.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 373. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)