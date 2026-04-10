La promesa, odcinek 372: Tajemnicze spotkanie w uzdrowisku. Cavendish naciska, aby Pelayo dostarczył broń

Joanna Dembek
2026-04-10 14:18

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 17 kwietnia w 372. odcinku. Zobaczymy jak Pelayo zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę pana Cavendisha podczas „przypadkowego” spotkania w uzdrowisku, a Jana coraz mocniej zbliża się do prawdy o śmierci matki, nieświadoma, że ktoś uważnie ją obserwuje.

W poprzednim odcinku (371) Catalina i Pelayo byli zachwyceni pobytem w uzdrowisku. Virtudes została na noc w La Promesie. Petra wyznała markizie całą prawdę o Felicjanie. Manuel pomagał Janie w hangarze. Lope coraz bardziej tęsknił za Verą, lecz wciąż bał się wyznać jej swoje uczucia.

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 372

Pan Cavendish jest zdeterminowany, by za wszelką cenę odzyskać swój transport broni. Aranżuje „przypadkowe” spotkanie w uzdrowisku, gdzie przebywają panna Catalina i jej narzeczony Pelayo, i żąda od niego szybkiego dostarczenia ładunku. Tymczasem życie córki markiza de Luján może być zagrożone, a sam markiz, pozbawiony dowodów, nie jest w stanie kontynuować śledztwa. W tle rozgrywają się osobiste dramaty: Abel przeprasza Janę za swoje zachowanie, Pía wyznaje Rómulowi, że coraz bardziej przytłaczają ją tęsknota za synem i problemy w pałacu, a Curro, zmęczony izolacją, nie może liczyć na wsparcie Abla.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 372. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
