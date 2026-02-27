W poprzednim odcinku (339) Jana naciskała na Manuela, żeby wstawił się za Maríą, niesłusznie oskarżoną o kradzież, wszyscy chcieli pomóc służącej wyrzuconej na bruk przez markizę, Salvador nosił jej jedzenie do leśnej chaty, doktor Abel prowadził prywatne dochodzenie w sprawie skradzionego zegarka kapitana, Feliciano chciał się oświadczyć Teresie, ale nie miał odwagi i prosił o pomoc szefa służby, Catalina próbowała wprowadzić brata w sprawy finansowe La Promesy, ale Manuel nie chciał się tym zajmować i wbrew woli rodziców postanowił wrócić do swojej pasji lotniczej.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 340

Margareta próbuje przekonać Leonor, żeby nie rezygnowała z przyjaźni z Martiną. Ostatecznie kuzynki się godzą. Salvador dzieli się z Ablem ważną informacją dotyczącą dnia, w którym zaginął zegarek kapitana. Candela wyznaje Píi, do kogo naprawdę dzwoniła z biblioteki. Jana cieszy się, że Manuel wrócił do latania, za to markiza nie kryje niezadowolenia.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 340. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

