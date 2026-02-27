W poprzednim odcinku (848) W poprzednim odcinku Nese była o krok od zdobycia dowodów przeciwko Basak i jej wspólnikowi, ale ogarnęła ją rozpacz, gdy plan się nie powiódł, Ayse postanowiła wyznać Feritowi całą prawdę, musząc jednak poczekać do zakończenia akcji, policjanci ścigali mężczyznę, który porwał dziewczynkę, na szczęście udało się odnaleźć dziecko całe i zdrowe, Yaman zabrał Nanę na romantyczną kolację, podczas której opowiadali sobie, jak próbowali ukryć nawet przed sobą kiełkujące uczucia, a opętany żądzą zemsty Trucizna czekał na kolejny krok Yamana.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 849

Choć Ayse jest zdecydowana wyjawić Feritowi prawdę, reakcja jej byłego męża po wysłuchaniu historii mężczyzny podejrzanego o porwanie dziewczynki skutecznie ją przed tym powstrzymuje. Ferit oświadcza Ayse, że na miejscu mężczyzny zrobiłby dokładnie to samo i oburzony potępia czyn matki porwanego dziecka. Podczas romantycznej kolacji Yaman wyjawia Nanie, że Trucizna żyje. Kobieta zapewnia ukochanego o swoim wsparciu i gotowości do poświęceń w imię rodziny, czym po raz kolejny bardzo imponuje Yamanowi. Zdesperowana Ayse postanawia wyjechać do Niemiec.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 849. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: