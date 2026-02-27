Spis treści
- „La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339
- „La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 340
- „La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 341
- „La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 342
- „La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 343
- „La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
- "La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W poprzednich odcinkach (334-338) Petra wypytywała Verę o jej poprzednią pracę, podejrzewając kłamstwo, a Cruz i Lorenzo knuli, jak nie dopuścić do przejęcia tytułu barona przez Curro, przy czym Markiza proponowała drastyczne rozwiązanie. Jana okazała żal do Manuela za nagły wyjazd i oznajmiła, że nie chce go widzieć, jednocześnie próbując ułożyć życie u boku Abla. María Fernández nieodpowiednio traktowała Verę, lecz Jana stanęła w jej obronie, a Teresa i Lope wprowadzili nową służącą w realia La Promesy. Leonor zapowiedziała wyjazd do Ameryki nawet bez zgody rodziców. Feliciano i Petra próbowali odbudować relację, a María była podejrzana o kradzież zegarka, co doprowadziło do jej zwolnienia przez Markizę. Pokaz maga Solomando przemienił się w publiczne oświadczyny Pelaya, które odrzuciła Catalina. Cruz i Alonso zgodzili się na wyjazd Leonor, a służba broniła Very przed fałszywymi oskarżeniami. Abel wspierał Janę, a Cruz opracowywał plan pozbycia się Curro.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339
Jana naciska na Manuela, żeby wstawił się za Maríą, niesłusznie oskarżoną o kradzież. Wszyscy chcą pomóc służącej, którą markiza wyrzuciła na bruk. Salvador nosi jej jedzenie do leśnej chaty. Doktor Abel prowadzi prywatne dochodzenie w sprawie skradzionego zegarka kapitana. Feliciano chce się oświadczyć Teresie, ale nie ma odwagi. Prosi o pomoc szefa służby. Catalina próbuje wprowadzić brata w sprawy finansowe La Promesy, ale Manuel nie chce się tym zajmować. Wbrew woli rodziców, postanawia wrócić do swojej pasji lotniczej.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 340
Margareta próbuje przekonać Leonor, żeby nie rezygnowała z przyjaźni z Martiną. Ostatecznie kuzynki się godzą. Salvador dzieli się z Ablem ważną informacją dotyczącą dnia, w którym zaginął zegarek kapitana. Candela wyznaje Píi, do kogo naprawdę dzwoniła z biblioteki. Jana cieszy się, że Manuel wrócił do latania, za to markiza nie kryje niezadowolenia.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 341
Do Abla przyjeżdża niespodziewany gość. Jeronimo znów poucza Pelayo, żeby nie mieszał uczuć z pracą. Catalina czuje, że po feralnych oświadczynach ukochany się od niej oddalił. Feliciano oświadcza się Teresie. Leonor żegna się z Maríą przed wyjazdem do Nowego Jorku.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 342
Leonor potajemnie wyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć pracę w świecie mody. Wychodzi na jaw, że zegarek Lorenza ukradł Jerónimo. Pelayo prosi wszystkich o dyskrecję i próbuje chronić swojego kamerdynera. Cruz odmawia przyjęcia Maríi z powrotem do pracy. Catalina i Pelayo postanawiają dać sobie czas po nieudanych oświadczynach.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 343
Cruz czyta poruszający list od Leonor i próbuje pogodzić się z decyzją córki. Teresa i Feliciano informują Maríę o swoich zaręczynach. Curro namawia Alonso, by skonsultował swoje wątpliwości z królewskim dworem. Rozżalony Salvador atakuje Jerónima. Alonso postanawia ogłosić podczas polowania, że Curro zostanie nowym baronem Linaja. Jana otrzymuje kosztowny prezent.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 339-343 zostanie wyemitowana w dniach od 2 do 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)