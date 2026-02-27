W poprzednich odcinkach (334-338) Petra wypytywała Verę o jej poprzednią pracę, podejrzewając kłamstwo, a Cruz i Lorenzo knuli, jak nie dopuścić do przejęcia tytułu barona przez Curro, przy czym Markiza proponowała drastyczne rozwiązanie. Jana okazała żal do Manuela za nagły wyjazd i oznajmiła, że nie chce go widzieć, jednocześnie próbując ułożyć życie u boku Abla. María Fernández nieodpowiednio traktowała Verę, lecz Jana stanęła w jej obronie, a Teresa i Lope wprowadzili nową służącą w realia La Promesy. Leonor zapowiedziała wyjazd do Ameryki nawet bez zgody rodziców. Feliciano i Petra próbowali odbudować relację, a María była podejrzana o kradzież zegarka, co doprowadziło do jej zwolnienia przez Markizę. Pokaz maga Solomando przemienił się w publiczne oświadczyny Pelaya, które odrzuciła Catalina. Cruz i Alonso zgodzili się na wyjazd Leonor, a służba broniła Very przed fałszywymi oskarżeniami. Abel wspierał Janę, a Cruz opracowywał plan pozbycia się Curro.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339

Jana naciska na Manuela, żeby wstawił się za Maríą, niesłusznie oskarżoną o kradzież. Wszyscy chcą pomóc służącej, którą markiza wyrzuciła na bruk. Salvador nosi jej jedzenie do leśnej chaty. Doktor Abel prowadzi prywatne dochodzenie w sprawie skradzionego zegarka kapitana. Feliciano chce się oświadczyć Teresie, ale nie ma odwagi. Prosi o pomoc szefa służby. Catalina próbuje wprowadzić brata w sprawy finansowe La Promesy, ale Manuel nie chce się tym zajmować. Wbrew woli rodziców, postanawia wrócić do swojej pasji lotniczej.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 340

Margareta próbuje przekonać Leonor, żeby nie rezygnowała z przyjaźni z Martiną. Ostatecznie kuzynki się godzą. Salvador dzieli się z Ablem ważną informacją dotyczącą dnia, w którym zaginął zegarek kapitana. Candela wyznaje Píi, do kogo naprawdę dzwoniła z biblioteki. Jana cieszy się, że Manuel wrócił do latania, za to markiza nie kryje niezadowolenia.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 341

Do Abla przyjeżdża niespodziewany gość. Jeronimo znów poucza Pelayo, żeby nie mieszał uczuć z pracą. Catalina czuje, że po feralnych oświadczynach ukochany się od niej oddalił. Feliciano oświadcza się Teresie. Leonor żegna się z Maríą przed wyjazdem do Nowego Jorku.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 342

Leonor potajemnie wyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć pracę w świecie mody. Wychodzi na jaw, że zegarek Lorenza ukradł Jerónimo. Pelayo prosi wszystkich o dyskrecję i próbuje chronić swojego kamerdynera. Cruz odmawia przyjęcia Maríi z powrotem do pracy. Catalina i Pelayo postanawiają dać sobie czas po nieudanych oświadczynach.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 343

Cruz czyta poruszający list od Leonor i próbuje pogodzić się z decyzją córki. Teresa i Feliciano informują Maríę o swoich zaręczynach. Curro namawia Alonso, by skonsultował swoje wątpliwości z królewskim dworem. Rozżalony Salvador atakuje Jerónima. Alonso postanawia ogłosić podczas polowania, że Curro zostanie nowym baronem Linaja. Jana otrzymuje kosztowny prezent.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 339-343 zostanie wyemitowana w dniach od 2 do 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

