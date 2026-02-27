W poprzednich odcinkach (339-343) Jana naciskała na Manuela, by wstawił się za Maríą niesłusznie oskarżoną o kradzież i wyrzuconą przez markizę. Salvador potajemnie dostarczał jej jedzenie do leśnej chaty, a doktor Abel prowadził prywatne śledztwo w sprawie zaginionego zegarka kapitana. Feliciano wahał się przed oświadczynami Teresie, prosząc o pomoc przełożonego. Catalina próbowała wciągnąć Manuela w sprawy finansowe La Promesy, lecz ten postanowił wrócić do latania, czym rozgniewał matkę. Margareta doprowadziła do zgody między Leonor i Martiną. Na jaw wyszły nowe tropy w sprawie zegarka, a Candela wyznała Píi prawdę o tajemniczym telefonie. Feliciano oświadczył się Teresie. Leonor potajemnie wyjechała do Nowego Jorku, by pracować w modzie. Odkryto, że zegarek Lorenza ukradł Jerónimo, którego Pelayo próbował chronić. Cruz odmówiła przyjęcia Maríi z powrotem. Catalina i Pelayo postanowili dać sobie czas. Salvador zaatakował Jerónima. Alonso ogłosił, że Curro zostanie nowym baronem Linaja, a Jana otrzymała kosztowny prezent.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 344

Catalina domaga się od Pelaya, by odsunął Jerónima od interesów. W pałacu trwają przygotowania do polowania. Podczas bankietu, Curro ma zostać przedstawiony jako baron Linaja. Alonso uzyskuje zgodę Dworu na współpracę z Cavendishem. Cruz i Lorenzo spiskują przeciwko Curro. Simona tęskni za Candelą.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 345

Markizowie udzielają zgody na ślub Feliciana i Teresy. Petra wciąż ukrywa przed Cruz, że Feliciano jest jej synem. Lorenzo planuje zemstę za kradzież zegarka i chce poróżnić Pelaya z jego lokajem. Catalina, Manuel i Martina próbują przekonać Cruz, by pozwoliła Maríi wrócić do pracy. Simona podejrzewa, że Candela wyjechała do Gijón za don Carlosem.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 346

Nowa służąca Vera za swoją pierwszą wypłatę kupuje prezenty dla koleżanek. Są tym mile zaskoczone. Cruz i Lorenzo planują zabójstwo Curro podczas polowania. Markiza chce, żeby asystował mu niedoświadczony lokaj Feliciano. Ma to ułatwić skrytobójcom zadanie. Curro bierze u Manuela lekcję strzelania z karabinu. Ojciec doktora Bueno odwiedza syna w pałacu. Abel każe mu się wynosić z La Promesy. W obronie don Eusebio staje Manuel. Salvador nie chce dłużej ukrywać przed Maríą, że markiza wyrzuciła ją z pracy na zawsze. Kucharka Simona bardzo cierpi z powodu wyjazdu Candeli. Pelayo wyznaje miłość Catalinie. Z ukrycia obserwuje tę scenę Jerónimo.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 347

W ramach kary za kradzież zegarka Lorenza, Pelayo każe Jeronimowi wyjechać z La Promesy. Chociaż María zostaje oczyszczona z zarzutów, markiza nie chce jej przyjąć z powrotem do pracy. Rómulo powierza Felicianowi kolejne ważne obowiązki. Lorenzo ucieka się do podstępu, żeby uniknąć udziału w planowanym polowaniu. Do La Promesy docierają wieści o wybuchu wojny.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 348

Feliciano cieszy się, że może towarzyszyć Curro w polowaniu. Niestety, dla obu łowy kończą się dramatycznie. Abel wspiera Janę, która przeżywa fakt, że María została niesprawiedliwie potraktowana i pozbawiona pracy. Simona martwi się, że Candela wyjechała na zawsze, ale przyjaciółka robi jej radosną niespodziankę.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 344-348 zostanie wyemitowana w dniach od 9 do 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 344 - poniedziałek, 9 marca

- poniedziałek, 9 marca Odcinek 345 - wtorek, 10 marca

- wtorek, 10 marca Odcinek 346 - środa, 11 marca

- środa, 11 marca Odcinek 347 - czwartek, 12 marca

- czwartek, 12 marca Odcinek 348 - piątek, 13 marca

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)