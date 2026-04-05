Krystyna Podleska zasłynęła dzięki odważnej scenie w "Misiu". Gwiazda PRL-u dziś nie mieszka w Polsce

Krystyna Podleska przyszła na świat w roku 1948 w Londynie, jednak często bywała w Polsce, gdzie grywała w filmach uznanych polskich reżyserów, jak Krzysztof Zanussi czy Jerzy Skolimowski. To właśnie w filmie "Na samym dnie" w reżyserii ostatniego z wymienionych, debiutowała 22-letnia wówczas Podleska. Jednak największą popularność przyniosła jej główna rola żeńska w kultowej dziś komedii Stanisława Barei "Miś". Aktorka wcieliła się w nim w kochankę Ryszarda Ochódzkiego, zwanego Misiem. Scena, w której grająca Aleksandrę Kozeł aktorka pokazuje wszystko swojemu lubemu, wzbudziła niemałe poruszenie, ponieważ w tamtym okresie sceny rozbierane w filmach należały do rzadkości. Po latach aktorka w wywiadzie dla "Vivy" wyznała, że wcale nie było jej w scenariuszu.

Ta scena rozbierana to był czysty przypadek [...] Mówię w niej: "przepraszam, że jestem taka nieubrana". Po prostu zapomniałam, że nic nie miałam pod tym szlafrokiem. Chciałam pokazać, że jestem goła, otworzyłam szlafrok i już było za późno. Ale tego nie było w scenariuszu - powiedziała aktorka.

Rola w "Misiu" przyniosła Krystynie Podleskiej ogromną rozpoznawalność. Aktorka w wywiadach wyznawała, że kiedy pojawiała się w Polsce, to nie mogła opędzić się od fanów. Częściej niż na dużym ekranie mogliśmy jednak oglądać ją na deskach teatru. Po sukcesie "Misia" ponownie w filmie zobaczyliśmy ją w filmie "Palace Hotel" , który realizowany był w 1977 roku, jednak jego premiera odbyła się dopiero w 1983. Później Podleska na długi czas zniknęła z ekranów i pojawiła się ponownie w serialu Jerzego Gruzy "Tygrysy Europy 2", który zrealizowano w 2001 roku. Co dziś robi aktorka? Według doniesień serwisu ShowNews Łukasz Darłak, stylista gwiazd, finalista "Szansy na sukces" miał okazję odwiedzić panią Krystynę w jej domu w Andaluzji, gdzie mieszka z ukochanymi zwierzętami i zajmuje się tłumaczeniami scenariuszy.