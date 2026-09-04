Barwy szczęścia. Janka wykorzysta śmierć ojca, by zbliżyć się do Mariusza. Kasia zobaczy, co wyczynia rywalka - ZDJĘCIA

Mariusz wspiera Jankę po śmierci ojca w Barwach szczęścia

Dramat Janki ma swój początek w tragicznych wydarzeniach dotyczących jej ojca, który doznaje kolejnego zawału serca. Choć Mariusz zaciekle walczy o uratowanie życia Dąbrowskiego, pacjent ostatecznie umiera w szpitalnym łóżku. W 3403. epizodzie „Barw szczęścia” po przerwie wakacyjnej mężczyzna mocno odczuje tę stratę, ale nie opuści Janki w największej potrzebie. Kasia początkowo w pełni zaakceptuje postawę ukochanego i okaże mu zrozumienie dla jego chęci zaopiekowania się pogrążoną w smutku sąsiadką, jednak ten spokojny stan rzeczy nie potrwa długo.

Organizacja pogrzebu Dąbrowskiego w nowych odcinkach. Janka w pełni polega na Mariuszu

Rozwój wydarzeń w 3404. odcinku udowodni, że osamotniona bohaterka pilnie potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Z powodu braku pomocy ze strony siostry przy przygotowaniach do pogrzebu, Janka jeszcze silniej uzależni się od obecności Mariusza. Karpiuk pragnie przede wszystkim ułatwić znajomej przetrwanie najtrudniejszego etapu żałoby, ale jego ofiarność z czasem zacznie wykraczać poza ramy zwykłej, sąsiedzkiej życzliwości. Dziewczyna będzie mogła w każdej chwili na niego liczyć, a Mariusz zareaguje na jej kłopoty głębokim współczuciem, stając się najważniejszym punktem oparcia.

Pogrzeb w 3407 odcinku Barw szczęścia. Szymańska ostrzega Górkę przed rywalką

Kluczowy moment rozegra się w trakcie samej ceremonii pożegnalnej zmarłego Dąbrowskiego w 3407. odsłonie „Barw szczęścia”. Na cmentarzu pojawią się Kasia z Mariuszem, a Szymańska wykorzysta tę okazję, by stanowczo ostrzec sąsiadkę przed prawdziwymi intencjami Janki. Kobieta doradzi Górce zachowanie daleko idącej ostrożności, co zasieje w jej umyśle spore ziarno niepewności, zwłaszcza w obliczu rosnącego zaangażowania partnera w życiowe problemy osieroconej sąsiadki.

Konsekwencje tej specyficznej relacji szybko dadzą o sobie znać w czterech ścianach domu Kasi i Mariusza. Karpiuk z powodu nieustannego pomagania Jance zacznie regularnie zaniedbywać swoje podstawowe domowe obowiązki. Górka zareaguje na ten fakt narastającą irytacją, a z czasem otwarcie wyrazi złość na to, jak wiele prywatnego czasu jej partner poświęca zupełnie innej kobiecie.

Nadchodzące epizody „Barw szczęścia” ostatecznie wyjaśnią, czy przestroga Szymańskiej była prorocza. Widzowie przekonają się, czy Janka faktycznie poszukiwała wyłącznie oparcia po stracie ukochanego ojca, czy też od samego początku planowała uczynić Mariusza kimś znacznie ważniejszym w swoim życiu. Twórcy zapowiadają pełne napięcia odcinki.

Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem?