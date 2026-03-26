Koniec kariery detektywa w "M jak miłość". Marcin podejmie dramatyczną decyzję

Marcin w "M jak miłość" ulegnie żonie

W 1924. epizodzie "M jak miłość" Marcin postanowi spełnić żądania żony. Sytuacja stanie się napięta, ponieważ Kama nie będzie zamierzała wracać do męża, mimo wizyty w Warszawie w celu zdania egzaminu końcowego na kursie. Kobieta będzie konsekwentnie unikać kontaktu z ukochanym, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji w życiu Chodakowskiego.

Po rozstaniu z żoną mężczyzna zacznie nadużywać alkoholu. Wda się również w bójkę, co zakończy się pobytem w areszcie. Z tarapatów wyciągnie go przyjaciel, Jakub(Krzysztof Kwiatkowski), który spróbuje przemówić mu do rozsądku. Mimo to Chodakowski początkowo nie będzie chciał zrezygnować z zawodu detektywa. Ostatecznie jednak zmieni zdanie w 1924. odcinku "M jak miłość", gdy i syn Szymek (Staś Szczypiński) wyzna mu swoje obawy o jego bezpieczeństwo.

15

Nowa praca Marcina Chodakowskiego. Co będzie robił w "M jak miłość"?

Rozłąka wpłynie negatywnie na oboje małżonków. Kama znajdzie się na skraju załamania nerwowego. Kobieta będzie wyglądać na wycieńczoną i rozważy powrót na Śląsk. Początkowo w 1924. odcinku nie będzie wiedziała o decyzji męża, który ostatecznie postanowi porzucić ryzykowną pracę detektywa.

W 1924. odcinku "M jak miłość" Marcin zatrudni się jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego. Dzięki tej zmianie zarówno on, jak i jego bliscy nie będą już narażeni na niebezpieczeństwo. Choć nowa posada nie będzie spełnieniem marzeń, Chodakowski zdecyduje się na ten krok, aby uratować związek. Pozostaje pytanie, czy to poświęcenie przyniesie oczekiwany skutek i pozwoli mu odzyskać żonę.

Kama i Marcin z "M jak miłość" uratują małżeństwo?

Widzowie 1924. odcinka "M jak miłość" będą zastanawiać się, czy zmiana pracy przez Marcina doprowadzi do pojednania małżonków. Istnieje ryzyko, że wysiłki byłego detektywa nie przyniosą rezultatu, a wyczerpana żona nie da mu kolejnej szansy, mimo że wcześniej stawiała taki warunek.

W 1924. odcinku dojdzie do spotkania i rozmowy między załamanymi małżonkami. Wyczerpana Kama pojawi się w mieszkaniu Marcina, gdzie opiekę nad nią roztoczy Aneta (Ilona Janyst). Czas pokaże, czy dawne uczucie przetrwa próbę i czy relacja Chodakowskich wróci do normy po wprowadzonych zmianach.