"Klass 95: Moc piękna", odc. 6, 7, 8, 9, 10 - streszczenia. Co wydarzy się 16-20 marca 2026?

"Klass 95: Moc piękna" to kolumbijski serial, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest? Opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych"... Sprawdź, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach.
"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 6. Poniedziałek 16.03.2026
Hollman odkrywa powód, dla którego nie mógł mieć dziecka z Kelly, i postanawia ją podporządkować sobie, dopóki jej nie zapłodni. Ona jednak się buntuje, a groźby, których przeciwko niej używał, stają się przyczyną jego końca.
"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 7. Wtorek 17.03.2026
Edgar pojawia się w Gato Blue i ujawnia Shaio, że jest nowym właścicielem baru. Kobieta nadal nie wie, jak poinformować go, że nie może już być jego wspólniczką, a dodatkowo wpada w kłopoty z Bernym i Nico.
"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 8. Środa 18.03.2026
Edgar zbyt mocno ufa swojej przyjaźni z konsulem i jest całkowicie zaskoczony, gdy odmawiają mu wizy. Jego największym problemem jest jednak to, że rodzina Domínguez nie może się dowiedzieć, że nie ma uporządkowanych dokumentów.
"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 9. Czwartek 19.03.2026
Berny towarzyszy Andrei Vanessie na uczelni, a widząc ją smutną, mówi jej, że pokaże jej sposób na zarabianie pieniędzy. Kiedy docierają do agencji Shaio, dziewczyna odmawia, lecz wybucha konflikt i ostatecznie zgadza się na propozycję.
"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 10. Piątek 20.03.2026
Podczas gdy Kelly próbuje ocalić swoje życie, Shaio dowiaduje się o wiadomości, która może zagrozić jej agencji, ponieważ ma teraz nowego wroga. Mimo to Berny przedstawia jej sposób na rozwiązanie całej sytuacji.
"Klass 95: Moc piękna" - obsada
W serialu występują:
- Nicole Santamaría - Shaio Domínguez Restrepo
- David Palacio - Bernardo "Berny" Gómez
- Juan David Galindo - Edgar Trejos
- Carlos Báez - Nicolás "Nico" Rocha Del Valle
- Laura Cano - Laura Domínguez Restrepo
- Matilde Lemaitre - Mónica Domínguez
- Edwin Riveros - Óscar Lorduy
- María Camila Zea - Juanita Posada
- Laura Barjum - Andrea Vanessa Sepúlveda
- Valeria Galviz - Kelly Sepúlveda
- Erik Rodríguez - Elver Perico
- Diego Trujillo - Joaquín Domínguez
- Susana Torres - Paulina Restrepo
- Juana Arboleda - Nayibe Sepúlveda
- María Adelaida Puerta - Gisella Sepúlveda
- Adriana Arango - Mimi Levy
- Samuel Lizarralde - Salomón Levy
- Jacques Toukhmanian - Pedro Suárez