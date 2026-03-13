"Klass 95: Moc piękna", odc. 6, 7, 8, 9, 10 - streszczenia. Co wydarzy się 16-20 marca 2026?

"Klass 95: Moc piękna" to kolumbijski serial, który doczekał się emisji w polskiej telewizji. O czym jest? Opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych"... Sprawdź, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 6. Poniedziałek 16.03.2026

Hollman odkrywa powód, dla którego nie mógł mieć dziecka z Kelly, i postanawia ją podporządkować sobie, dopóki jej nie zapłodni. Ona jednak się buntuje, a groźby, których przeciwko niej używał, stają się przyczyną jego końca.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 7. Wtorek 17.03.2026

Edgar pojawia się w Gato Blue i ujawnia Shaio, że jest nowym właścicielem baru. Kobieta nadal nie wie, jak poinformować go, że nie może już być jego wspólniczką, a dodatkowo wpada w kłopoty z Bernym i Nico.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 8. Środa 18.03.2026

Edgar zbyt mocno ufa swojej przyjaźni z konsulem i jest całkowicie zaskoczony, gdy odmawiają mu wizy. Jego największym problemem jest jednak to, że rodzina Domínguez nie może się dowiedzieć, że nie ma uporządkowanych dokumentów.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 9. Czwartek 19.03.2026

Berny towarzyszy Andrei Vanessie na uczelni, a widząc ją smutną, mówi jej, że pokaże jej sposób na zarabianie pieniędzy. Kiedy docierają do agencji Shaio, dziewczyna odmawia, lecz wybucha konflikt i ostatecznie zgadza się na propozycję.

"Klass 95: Moc piękna" - odcinek 10. Piątek 20.03.2026

Podczas gdy Kelly próbuje ocalić swoje życie, Shaio dowiaduje się o wiadomości, która może zagrozić jej agencji, ponieważ ma teraz nowego wroga. Mimo to Berny przedstawia jej sposób na rozwiązanie całej sytuacji.

"Klass 95: Moc piękna" - obsada

In serialu występują: