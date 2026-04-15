"Akacjowa 38", odc. 860 - streszczenie. Samuel gwałci ciężarną Blankę

Co wydarzy się w 860. odcinku serialu "Akacjowa 38"?

W najnowszym epizodzie dochodzi do wstrząsających scen. Samuel, ulegając namowom Ursuli, dopuszcza się brutalnego gwałtu na swojej ciężarnej żonie, Blance. Tymczasem pułkownik Valverde z ciężkim sercem opuszcza przyjęcie weselne generała Zavali oraz Silvii. Świeżo upieczona panna młoda ma jednak ukryty plan. Gdy mija noc poślubna, kobieta potajemnie zabiera generałowi klucz do biurka, w którym ukryte są poufne akta przekazane przez porucznika Tamayo. Z kolei don Ramon otrzymuje od Huertas ostrzeżenie przed rozwścieczoną grupą robotników, którzy stanowią dla niego poważne zagrożenie.

10

Fabuła telenoweli "Akacjowa 38"

Serial skupia się na postaci Carmen. To młoda kobieta przy nadziei, która dzieli życie z wyjątkowo agresywnym partnerem. Pewnego razu pijany mąż wraca do mieszkania i usiłuje ją wykorzystać seksualnie. Kobieta w akcie samoobrony uderza oprawcę ciężkim narzędziem w głowę. Będąc przekonaną, że pozbawiła mężczyznę życia, zgarnia najcenniejsze przedmioty. Następnie wraz z własną matką zakopuje ciało w zaroślach i decyduje się na natychmiastową ucieczkę. W trakcie tej trudnej wędrówki na świat przychodzi jej córka, której nadaje imię Inocencia. Chcąc uchronić noworodka przed niebezpieczeństwem, główna bohaterka oddaje dziecko pod opiekę zakonnic w sierocińcu, zapewniając, że kiedyś po nie wróci. Kobiety ruszają w dalszą drogę do miejscowości, w której przebywa brat Carmen. Podczas podróży młoda matka podupada na zdrowiu, ale z pomocą przychodzi jej pewien medyk, który od razu zaczyna się nią interesować. Zbiegłe kobiety postanawiają ukryć swoją przeszłość pod nowymi tożsamościami. Carmen przedstawia się odtąd jako Manuela i obie znajdują zatrudnienie w roli służących w prestiżowym budynku przy Akacjowej 38.