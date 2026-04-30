Święto Pracy coraz częściej oznacza dziś… przerwę od pracy.Choć 1 maja to oficjalnie święto w kalendarzu, dla większości Polaków jest przede wszystkim okazją do odpoczynku. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym.

Pracuj.pl Kamil Nosel

Dawniej huczne i oficjalne, dziś Święto Pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach:

54% badanych planuje odpoczynek w domu,33% wybiera grill lub ognisko,88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy.To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Niezależnie od formy relaksu – cokolwiek robimy tego dnia, po swojemu świętujemy Święto Pracy.

