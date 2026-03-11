Widzowie krytykują "Klass 95: Moc piękna". "Nie da się tego oglądać"

"Klass 95: Moc piękna" zbiera słabe opinie

"Klass 95: Moc piękna" to nowość w polskiej telewizji, która zainteresowała fanów telenowel. Pierwsze odcinki nie zbierają jednak dobrych recenzji. Po pierwszych dniach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Widzowie są zawiedzeni, że stacja Novelas+ nie postawiła na kolejny klasyczny melodramat z Meksyku, a na krótką serial z Kolumbii, której fabuła przypomina bardziej serial niż telenowelę. "Nie zachwycił mnie. Jakieś męty, krzyki, ogólnie nie do oglądania", "Nie zainteresował mnie", "Nie da się tego oglądać", "Nie ma jak to Meksyk. Taki krótki badziewik", "Na razie nic ciekawego" - czytamy w komentarzach na Facebooku.

"Klass 95: Moc piękna" - kiedy i gdzie oglądać?

Pierwszy odcinek został wyemitowany w poniedziałek, 9 marca 2025. Telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:00 na antenie Novelas+. Powtórkowa emisja na tym samym kanale o 22:00. Produkcja jest też dostępna w serwisie VOD Canal Plus.

"Klass 95: Moc piękna" - o czym jest?

Opowiada historię Shaio Domínguez, ambitnej młodej kobiety, która w tętniącej życiem Kolumbii lat 90. odważa się założyć pierwszą międzynarodową agencję modelek. Wraz ze swoją siostrą i kuzynką Shaio odkrywa, że piękno nie tylko otwiera drzwi, lecz może być także potężną bronią. Jednak na drodze do sukcesu Edgar Trejos, figurant działający w imieniu mafiosów, dostrzega w agencji okazję do wybielenia swojego wizerunku. Zdeterminowany, by się do niej przeniknąć, Trejos wystawi na próbę odwagę Shaio, dowodząc, że "władza i miłość nie są dla słabych".