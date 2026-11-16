W poprzednim odcinku „Klanu” Kornel obraził się na Ostrą o artykuł ze zdjęciem, na którym towarzyszył jej młody mężczyzna. Kobieta w odpowiedzi jedynie żartowała i zapewniała, że nic ich nie łączy. U Kazuniów trwały przygotowania do wyjazdu dzieci do Hulajlandii, ale Bożenka znów wymigała się od wspólnej wycieczki pracą w gabinecie. Beata i Piotr na czas remontu wprowadzili się do Jerzego, a Skoczek zaczął już gromadzić łopaty i wiadra do budowy schronu. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4781 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kornel zaskoczy Ostrą, kiedy przyzna, że podobają mu się utwory grane przez jej znajomego Onu. Ula nie będzie kryć złości na Nowika, który wciąż nie przysłał pieniędzy na dzieci. Tymczasem bliscy Bożenki zaczną podejrzewać ją o kłamstwo, bo kobieta nie wróci do domu zaraz po weekendzie. Gdy w końcu się zjawia, Franek znajdzie w jej torbie zmysłową koszulkę, co sprawi, że jej wcześniejsze wymówki przestaną brzmieć wiarygodnie. Rutka zlekceważy narastający kaszel, ale w pracy dopadnie go tak silny atak, że Leszek wezwie pogotowie. Gustaw zacznie martwić się milczeniem Agatki i za namową Pawła zacznie planować wylot do Paryża, by sprawdzić, co dzieje się z jego ukochaną.

„Klan” odcinek 4781 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4781. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowana polska telenowela, skupiająca się na losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Akcja pokazuje codzienność bohaterów, ich życiowe dylematy, problemy w pracy i skomplikowane uczucia. Serial udowadnia, że nawet małe decyzje mogą z czasem mocno wpłynąć na życie mieszkańców Sadyby. Poza samymi Lubiczami istotną rolę odgrywają ich przyjaciele i sąsiedzi, co pozwala pokazać szeroki przekrój polskiego społeczeństwa. Twórcy stawiają na naturalność i autentyczne emocje, unikając przy tym przesadnie sensacyjnych wątków. W obsadzie produkcji występują m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)