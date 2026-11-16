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W poprzednim odcinku serialu Samuel sprowadził do Lucii Alicję Villanuevę, która przekonywała ją, że także padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta namawiała Lucię do złożenia obciążających zeznań przeciwko duchownemu przed Trybunałem Kościelnym. W międzyczasie na ulicy Akacjowej zjawił się Raul poszukujący niejakiej pani Asensio, o której nikt z okolicznych mieszkańców wcześniej nie słyszał. Z kolei za sprawą Rosiny w sąsiedztwie zaczęły krążyć pogłoski sugerujące, że Susana znalazła sobie adoratora. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 1004 - streszczenie
W 1004. odcinku Lucia wystąpi jako świadek w sądzie zakonnym podczas procesu o gwałt, o który został oskarżony ksiądz Telmo. Choć sprawa budzi ogromne emocje, dziewczyna podejmie decyzję, by nie obciążać duchownego i oświadczy sędziom, że niczego nie pamięta z tragicznego wieczoru. W tym samym czasie Susana wpadnie w gniew z powodu krążących w towarzystwie plotek o jej rzekomej relacji z Romualdem. Dojdzie również do trudnego spotkania Carmen z synem, który będzie miał do niej żal o to, że pracuje jako służąca. Mimo pretensji młody człowiek ostatecznie zdecyduje się przyjąć pomoc matki.
„Akacjowa 38” odcinek 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1004. odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w poniedziałek, 23 listopada 2026 r.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja przenosi widzów do malowniczego Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, ukazując skomplikowane relacje między przedstawicielami różnych klas społecznych. Produkcja cieszy się w Polsce dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz dbałość o historyczne detale. Widzowie śledzą losy kilku rodzin, których życie wypełnione jest dramatami, romansami i skrywanymi tajemnicami. Dobre aktorstwo i wciągający scenariusz sprawiły, że produkcja stała się prawdziwym hitem. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)