W poprzednim odcinku serialu Samuel sprowadził do Lucii Alicję Villanuevę, która przekonywała ją, że także padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta namawiała Lucię do złożenia obciążających zeznań przeciwko duchownemu przed Trybunałem Kościelnym. W międzyczasie na ulicy Akacjowej zjawił się Raul poszukujący niejakiej pani Asensio, o której nikt z okolicznych mieszkańców wcześniej nie słyszał. Z kolei za sprawą Rosiny w sąsiedztwie zaczęły krążyć pogłoski sugerujące, że Susana znalazła sobie adoratora. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1004 - streszczenie

W 1004. odcinku Lucia wystąpi jako świadek w sądzie zakonnym podczas procesu o gwałt, o który został oskarżony ksiądz Telmo. Choć sprawa budzi ogromne emocje, dziewczyna podejmie decyzję, by nie obciążać duchownego i oświadczy sędziom, że niczego nie pamięta z tragicznego wieczoru. W tym samym czasie Susana wpadnie w gniew z powodu krążących w towarzystwie plotek o jej rzekomej relacji z Romualdem. Dojdzie również do trudnego spotkania Carmen z synem, który będzie miał do niej żal o to, że pracuje jako służąca. Mimo pretensji młody człowiek ostatecznie zdecyduje się przyjąć pomoc matki.

„Akacjowa 38” odcinek 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1004. odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w poniedziałek, 23 listopada 2026 r.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja przenosi widzów do malowniczego Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, ukazując skomplikowane relacje między przedstawicielami różnych klas społecznych. Produkcja cieszy się w Polsce dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz dbałość o historyczne detale. Widzowie śledzą losy kilku rodzin, których życie wypełnione jest dramatami, romansami i skrywanymi tajemnicami. Dobre aktorstwo i wciągający scenariusz sprawiły, że produkcja stała się prawdziwym hitem. W obsadzie serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)