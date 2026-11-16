„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 1004

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 11:25

W nadchodzącym 1004. odcinku serialu „Akacjowa 38” Lucia stanie przed sądem zakonnym, gdzie zapadnie kluczowa decyzja w sprawie oskarżonego o gwałt ojca Telmo. Dziewczyna nieoczekiwanie wyzna, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, czym uchroni duchownego przed surowymi konsekwencjami. W tym samym czasie Carmen spotka się ze swoim synem, a Susana będzie musiała zmierzyć się z plotkami o rzekomym romansie.

W poprzednim odcinku serialu Samuel sprowadził do Lucii Alicję Villanuevę, która przekonywała ją, że także padła ofiarą ojca Telmo. Kobieta namawiała Lucię do złożenia obciążających zeznań przeciwko duchownemu przed Trybunałem Kościelnym. W międzyczasie na ulicy Akacjowej zjawił się Raul poszukujący niejakiej pani Asensio, o której nikt z okolicznych mieszkańców wcześniej nie słyszał. Z kolei za sprawą Rosiny w sąsiedztwie zaczęły krążyć pogłoski sugerujące, że Susana znalazła sobie adoratora. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1004 - streszczenie

W 1004. odcinku Lucia wystąpi jako świadek w sądzie zakonnym podczas procesu o gwałt, o który został oskarżony ksiądz Telmo. Choć sprawa budzi ogromne emocje, dziewczyna podejmie decyzję, by nie obciążać duchownego i oświadczy sędziom, że niczego nie pamięta z tragicznego wieczoru. W tym samym czasie Susana wpadnie w gniew z powodu krążących w towarzystwie plotek o jej rzekomej relacji z Romualdem. Dojdzie również do trudnego spotkania Carmen z synem, który będzie miał do niej żal o to, że pracuje jako służąca. Mimo pretensji młody człowiek ostatecznie zdecyduje się przyjąć pomoc matki.

„Akacjowa 38” odcinek 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1004. odcinka serialu „Akacjowa 38” będzie miała miejsce o godz. 18:40 na antenie stacji TVP1 w poniedziałek, 23 listopada 2026 r.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja przenosi widzów do malowniczego Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Fabuła skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, ukazując skomplikowane relacje między przedstawicielami różnych klas społecznych. Produkcja cieszy się w Polsce dużą popularnością ze względu na liczne zwroty akcji oraz dbałość o historyczne detale. Widzowie śledzą losy kilku rodzin, których życie wypełnione jest dramatami, romansami i skrywanymi tajemnicami. Dobre aktorstwo i wciągający scenariusz sprawiły, że produkcja stała się prawdziwym hitem. W obsadzie serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Zasmucona Lucia z serialu Akacjowa 38 w białej koronkowej bluzce. O jej zeznaniach w sądzie przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie

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