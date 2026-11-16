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W poprzednim odcinku Lucia zeznawała w sądzie zakonnym w procesie o gwałt, lecz zdecydowała się nie obciążać księdza Telmo, twierdząc, że nic nie pamięta z tragicznego zdarzenia. Susana była wzburzona pogłoskami o swoim rzekomym romansie z Romualdem, które zaczęły krążyć w kręgach towarzyskich. Carmen spotkała się ze swoim synem, który mimo początkowego żalu o jej pracę jako służąca, ostatecznie zdecydował się przyjąć oferowane przez nią wsparcie. A co wydarzy się tym razem?
„Akacjowa 38” odcinek 1005 - streszczenie
Felipe i Celia zaczną martwić się coraz gorszym stanem zdrowia Lucii i będą próbowali ustalić, co dokładnie jej dolega. Alicia postanowi jednak zataić prawdę i skłamie im prosto w oczy, że nic nie wie o problemach dziewczyny. Rosina i Leonor znajdą w końcu sposób na nudę Susany, która dzięki nim odkryje, że potrafi świetnie rysować. Raul, syn Carmen, zacznie zadzierać nosa i wywyższać się nad mieszkanki poddasza, choć to one podały mu pomocną dłoń. Tymczasem wracający do zdrowia Servando zacznie narzekać na nudę i przymus leżenia w łóżku.
„Akacjowa 38” odcinek 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1005. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 18:40 na antenie TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to popularna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja produkcji toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy ludzi z różnych warstw społecznych. Fabuła skupia się na kilku rodzinach, których członkowie skrywają mroczne sekrety i niespełnione pragnienia. Polscy widzowie pokochali ten tytuł za niesamowity klimat, hiszpańską scenerię i scenariusz pełen nagłych zwrotów akcji. Każdy odcinek to opowieść o dramatach i romansach, które wciągają w świat wielkich emocji. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)