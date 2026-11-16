„Akacjowa 38”: streszczenie odcinka 1005

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 11:31

W 1005. odcinku serialu „Akacjowa 38” Alicia okłamie Felipe i Celię, utrzymując, że nie ma pojęcia, dlaczego Lucia tak źle się czuje. Tymczasem Susana za namową Rosiny i Leonor zacznie rysować i ze zdumieniem odkryje u siebie wielki talent plastyczny. Dojdzie też do spięć na poddaszu, gdy Raul zacznie traktować z góry służące, które wcześniej okazały mu wsparcie.

W poprzednim odcinku Lucia zeznawała w sądzie zakonnym w procesie o gwałt, lecz zdecydowała się nie obciążać księdza Telmo, twierdząc, że nic nie pamięta z tragicznego zdarzenia. Susana była wzburzona pogłoskami o swoim rzekomym romansie z Romualdem, które zaczęły krążyć w kręgach towarzyskich. Carmen spotkała się ze swoim synem, który mimo początkowego żalu o jej pracę jako służąca, ostatecznie zdecydował się przyjąć oferowane przez nią wsparcie. A co wydarzy się tym razem?

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„Akacjowa 38” odcinek 1005 - streszczenie

Felipe i Celia zaczną martwić się coraz gorszym stanem zdrowia Lucii i będą próbowali ustalić, co dokładnie jej dolega. Alicia postanowi jednak zataić prawdę i skłamie im prosto w oczy, że nic nie wie o problemach dziewczyny. Rosina i Leonor znajdą w końcu sposób na nudę Susany, która dzięki nim odkryje, że potrafi świetnie rysować. Raul, syn Carmen, zacznie zadzierać nosa i wywyższać się nad mieszkanki poddasza, choć to one podały mu pomocną dłoń. Tymczasem wracający do zdrowia Servando zacznie narzekać na nudę i przymus leżenia w łóżku.

„Akacjowa 38” odcinek 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1005. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja produkcji toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy ludzi z różnych warstw społecznych. Fabuła skupia się na kilku rodzinach, których członkowie skrywają mroczne sekrety i niespełnione pragnienia. Polscy widzowie pokochali ten tytuł za niesamowity klimat, hiszpańską scenerię i scenariusz pełen nagłych zwrotów akcji. Każdy odcinek to opowieść o dramatach i romansach, które wciągają w świat wielkich emocji. W obsadzie serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Ksiądz Telmo z serialu Akacjowa 38 w czarnej sutannie z koloratką. O losach bohaterów przeczytasz w serwisie Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie

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