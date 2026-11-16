W poprzednim odcinku Lucia zeznawała w sądzie zakonnym w procesie o gwałt, lecz zdecydowała się nie obciążać księdza Telmo, twierdząc, że nic nie pamięta z tragicznego zdarzenia. Susana była wzburzona pogłoskami o swoim rzekomym romansie z Romualdem, które zaczęły krążyć w kręgach towarzyskich. Carmen spotkała się ze swoim synem, który mimo początkowego żalu o jej pracę jako służąca, ostatecznie zdecydował się przyjąć oferowane przez nią wsparcie. A co wydarzy się tym razem?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 1005 - streszczenie

Felipe i Celia zaczną martwić się coraz gorszym stanem zdrowia Lucii i będą próbowali ustalić, co dokładnie jej dolega. Alicia postanowi jednak zataić prawdę i skłamie im prosto w oczy, że nic nie wie o problemach dziewczyny. Rosina i Leonor znajdą w końcu sposób na nudę Susany, która dzięki nim odkryje, że potrafi świetnie rysować. Raul, syn Carmen, zacznie zadzierać nosa i wywyższać się nad mieszkanki poddasza, choć to one podały mu pomocną dłoń. Tymczasem wracający do zdrowia Servando zacznie narzekać na nudę i przymus leżenia w łóżku.

„Akacjowa 38” odcinek 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1005. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to popularna hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja produkcji toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy ludzi z różnych warstw społecznych. Fabuła skupia się na kilku rodzinach, których członkowie skrywają mroczne sekrety i niespełnione pragnienia. Polscy widzowie pokochali ten tytuł za niesamowity klimat, hiszpańską scenerię i scenariusz pełen nagłych zwrotów akcji. Każdy odcinek to opowieść o dramatach i romansach, które wciągają w świat wielkich emocji. W obsadzie serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)