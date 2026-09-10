W poprzednim odcinku Beata nie kryła zaskoczenia, gdy dowiedziała się, że Michał wciąż kontaktuje się z Elżbietą i sam do niej dzwoni. Jasiek zdradził jej później, że on także regularnie rozmawia z babcią. U Kazuniów kogutki po szczepieniu wróciły do formy, ale Miłosz nadal przeżywał konflikt z Bożenką. Razem z Bolkiem przygotowywał obiad, podczas gdy Bożenka zapowiedziała, że nie wróci na noc do domu i zostanie u Kamy. Ula pozwoliła Piotrusiowi samodzielnie chodzić do szkoły, lecz chłopiec wrócił po lekcjach zapłakany po bójce. Marzena pojechała do Otwocka obejrzeć dom kupiony kiedyś przez męża. Mimo kosztów i wątpliwości Bruna postanowiła go zatrzymać oraz wyremontować.

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„Klan” odcinek 4736 - streszczenie

Skoczek będzie męczył się z uciążliwą wysypką. Sylwia, choć mąż nie będzie chciał iść do lekarza, umówi go na wizytę w El-Medzie. Paweł obejrzy zmiany na skórze i zapyta, jakich preparatów używał Skoczek. Sąsiadka wspomni wtedy o maści przywiezionej z Bałkanów. Po tygodniach nieobecności Kornel będzie chciał spotkać się z dziećmi. Przed domem spotka Piotrusia, który z początku nie będzie miał ochoty z nim rozmawiać. Ostatecznie obaj pójdą razem do domu. Bolek zauważy, że Ala tęskni za mamą, i zapewni wnuczkę, że Bożenka wróci jeszcze tego dnia. Na żonę będzie czekał też rozżalony Miłosz. Gdy Bożenka wreszcie pojawi się w domu, dojdzie między nimi do burzliwej rozmowy.

„Klan” odcinek 4736 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4736 odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:05. W tym odcinku wrócą sprawy Lubiczów i ich bliskich.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i osób blisko z nią związanych. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, rodzinnymi konfliktami, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu pojawiają się też nowe związki, rozstania i decyzje, które wpływają na relacje z najbliższymi. Ważną rolę odgrywają nie tylko Lubiczowie, lecz także ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. To historia o bliskości, odpowiedzialności oraz napięciach, które rodzą się w zwykłym życiu. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz