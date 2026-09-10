W poprzednim odcinku Ezgi przedstawiła Sinanowi fałszywą diagnozę i przekonywała, że po rzekomym wypadku nie będzie mogła mieć dzieci. Prokurator, dręczony poczuciem winy, uległ presji matki i niespodziewanie oświadczył się Ezgi, czym złamał serce Aynur. Nana doceniła postawę Poyraza, a para się pogodziła. Cansel odkryła, że za pobicie Sahina odpowiada Semih. Czarna i Ibrahim założyli się też, kto dłużej wytrzyma na zdrowej diecie. A co wydarzy się tym razem?

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„Dziedzictwo” odcinek 1032 - streszczenie

Aynur podejmie pracę jako opiekunka u Ayse i Ferita, ale jednocześnie postanowi wyjechać do Eskisehir. Powie Sinanowi, że to jej ostatni dzień w pracy. Przypadkiem usłyszy też rozmowę Ezgi z lekarzem. Sahin nie powie Cansel o swoich planach i poprosi Nazli, by umówiła go na wizytę u innego lekarza. Uzna, że dotychczasowe leki nie działają, dlatego zdecyduje się je odstawić. Dzięki Cennet Nana i Poyraz znów urządz ą swoją sypialnię. Semih wpadnie w złość, gdy okaże się, że jego działania nic nie zmieniły, a Nana i Poyraz ponownie się pogodzili.

„Dziedzictwo” odcinek 1032 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1032. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Wtedy dalsze losy Nany, Poyraza, Sahina i Aynur pojawią się na ekranie.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji ani bolesnych pojednań. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Ważne miejsce w tej historii zajmuje także domowa codzienność oraz relacje innych mieszkańców. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar