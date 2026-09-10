W poprzednim odcinku Kaja nie mogła już dłużej unikać Wiktora, który chciał wyjaśnić, co wydarzyło się między nimi. Rozmowę przerwało jednak jego nagłe zasłabnięcie. Stan mężczyzny szybko się pogorszył i konieczna była reanimacja. Kaja przewiozła go na kardiologię, gdzie przeprowadziła zabieg, po którym jego stan się ustabilizował. W tym samym czasie Gośka odebrała zaskakujący telefon, a Marlena, pielęgniarka z ginekologii i przewodnicząca związków zawodowych, przekonała dyrektora, by zgodził się na podnoszenie kwalifikacji przez personel. Do pracy wróciła też Sabina. Wraz z Gośką zajęła się nieprzytomną kobietą, którą sąsiadka znalazła przy odkręconym gazie. Okazało się, że kobieta próbowała odebrać sobie życie i była żoną chorego pacjenta Kai. Ta wiadomość wstrząsnęła synem małżeństwa. Gdy emocje opadły, Wiktor znów próbował porozmawiać z Kają, a Gośka zaproponowała Sabinie wspólne mieszkanie.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 144 - streszczenie

Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabnie w piwniczce z winami. Mężczyzną zajmie się dr Rogowski, ale wkrótce ekipa dostanie kolejne zgłoszenie z tego samego adresu. Matka hrabiego także straci przytomność i będzie miała podobne objawy. Wszystko będzie wskazywało na zatrucie. Hrabia stwierdzi również, że Mirek może mieć szlacheckie pochodzenie. U Hajduków poranek minie wśród złośliwości Bartka. Kaśka wpadnie do szpitala tylko na moment, bo będzie chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosi ją jednak o konsultację dziewczyny, która nagle przestanie mówić. Za namową Maćka Kasia pojedzie oglądać dom z Wandzią i Igorkiem. Tymczasem Bartek zaskoczy wszystkich, szykując dzieciom obiad i niespodziankę. Asia poprosi Łukasza, żeby Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.

„Szpital św. Anny” odcinek 144 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

144. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. W krakowskim szpitalu nie zabraknie pilnych przypadków, a bohaterowie znów będą musieli mierzyć się także z własnymi problemami.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i pracują pod presją. Historie pacjentów przeplatają się z ich prywatnymi problemami. Po dyżurach bohaterki wciąż są matkami, partnerkami, córkami, siostrami i przyjaciółkami. W ich życiu ważne są przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty, rodzinne obowiązki, miłość i ambicja. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk