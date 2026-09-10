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W poprzednim odcinku Kaja nie mogła już dłużej unikać Wiktora, który chciał wyjaśnić, co wydarzyło się między nimi. Rozmowę przerwało jednak jego nagłe zasłabnięcie. Stan mężczyzny szybko się pogorszył i konieczna była reanimacja. Kaja przewiozła go na kardiologię, gdzie przeprowadziła zabieg, po którym jego stan się ustabilizował. W tym samym czasie Gośka odebrała zaskakujący telefon, a Marlena, pielęgniarka z ginekologii i przewodnicząca związków zawodowych, przekonała dyrektora, by zgodził się na podnoszenie kwalifikacji przez personel. Do pracy wróciła też Sabina. Wraz z Gośką zajęła się nieprzytomną kobietą, którą sąsiadka znalazła przy odkręconym gazie. Okazało się, że kobieta próbowała odebrać sobie życie i była żoną chorego pacjenta Kai. Ta wiadomość wstrząsnęła synem małżeństwa. Gdy emocje opadły, Wiktor znów próbował porozmawiać z Kają, a Gośka zaproponowała Sabinie wspólne mieszkanie.
„Szpital św. Anny” odcinek 144 - streszczenie
Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabnie w piwniczce z winami. Mężczyzną zajmie się dr Rogowski, ale wkrótce ekipa dostanie kolejne zgłoszenie z tego samego adresu. Matka hrabiego także straci przytomność i będzie miała podobne objawy. Wszystko będzie wskazywało na zatrucie. Hrabia stwierdzi również, że Mirek może mieć szlacheckie pochodzenie. U Hajduków poranek minie wśród złośliwości Bartka. Kaśka wpadnie do szpitala tylko na moment, bo będzie chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosi ją jednak o konsultację dziewczyny, która nagle przestanie mówić. Za namową Maćka Kasia pojedzie oglądać dom z Wandzią i Igorkiem. Tymczasem Bartek zaskoczy wszystkich, szykując dzieciom obiad i niespodziankę. Asia poprosi Łukasza, żeby Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.
„Szpital św. Anny” odcinek 144 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
144. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. W krakowskim szpitalu nie zabraknie pilnych przypadków, a bohaterowie znów będą musieli mierzyć się także z własnymi problemami.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i pracują pod presją. Historie pacjentów przeplatają się z ich prywatnymi problemami. Po dyżurach bohaterki wciąż są matkami, partnerkami, córkami, siostrami i przyjaciółkami. W ich życiu ważne są przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty, rodzinne obowiązki, miłość i ambicja. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk