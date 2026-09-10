"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 144

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-10 7:33

W 144. odcinku „Szpitala św. Anny” pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Gdy jego matka również straci przytomność, szybko stanie się jasne, że to nie może być przypadek. Dr Rogowski będzie musiał ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u Hajduków Bartek zaskoczy bliskich swoim zachowaniem.

W poprzednim odcinku Kaja nie mogła już dłużej unikać Wiktora, który chciał wyjaśnić, co wydarzyło się między nimi. Rozmowę przerwało jednak jego nagłe zasłabnięcie. Stan mężczyzny szybko się pogorszył i konieczna była reanimacja. Kaja przewiozła go na kardiologię, gdzie przeprowadziła zabieg, po którym jego stan się ustabilizował. W tym samym czasie Gośka odebrała zaskakujący telefon, a Marlena, pielęgniarka z ginekologii i przewodnicząca związków zawodowych, przekonała dyrektora, by zgodził się na podnoszenie kwalifikacji przez personel. Do pracy wróciła też Sabina. Wraz z Gośką zajęła się nieprzytomną kobietą, którą sąsiadka znalazła przy odkręconym gazie. Okazało się, że kobieta próbowała odebrać sobie życie i była żoną chorego pacjenta Kai. Ta wiadomość wstrząsnęła synem małżeństwa. Gdy emocje opadły, Wiktor znów próbował porozmawiać z Kają, a Gośka zaproponowała Sabinie wspólne mieszkanie.

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„Szpital św. Anny” odcinek 144 - streszczenie

Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabnie w piwniczce z winami. Mężczyzną zajmie się dr Rogowski, ale wkrótce ekipa dostanie kolejne zgłoszenie z tego samego adresu. Matka hrabiego także straci przytomność i będzie miała podobne objawy. Wszystko będzie wskazywało na zatrucie. Hrabia stwierdzi również, że Mirek może mieć szlacheckie pochodzenie. U Hajduków poranek minie wśród złośliwości Bartka. Kaśka wpadnie do szpitala tylko na moment, bo będzie chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosi ją jednak o konsultację dziewczyny, która nagle przestanie mówić. Za namową Maćka Kasia pojedzie oglądać dom z Wandzią i Igorkiem. Tymczasem Bartek zaskoczy wszystkich, szykując dzieciom obiad i niespodziankę. Asia poprosi Łukasza, żeby Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.

„Szpital św. Anny” odcinek 144 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

144. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 18 września 2026 roku na antenie TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 16:50. W krakowskim szpitalu nie zabraknie pilnych przypadków, a bohaterowie znów będą musieli mierzyć się także z własnymi problemami.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i pracują pod presją. Historie pacjentów przeplatają się z ich prywatnymi problemami. Po dyżurach bohaterki wciąż są matkami, partnerkami, córkami, siostrami i przyjaciółkami. W ich życiu ważne są przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty, rodzinne obowiązki, miłość i ambicja. W serialu występują m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Anna Czartoryska-Niemczycka
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Lekarz w białym kitlu z ortezą na ręce siedzi przy biurku. O serialu Szpital św. Anny przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny