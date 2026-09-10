W poprzednim odcinku awaria pieca w domu Pyrków dała się we znaki wszystkim domownikom. Lucyna zaczęła narzekać na zdrowie, dlatego na jakiś czas przeniosła się do hotelu. Broda znów pojechał do Brzezin, żeby spotkać się z Janką. Po jej występie w remizie był zachwycony i jeszcze mocniej uwierzył, że dziewczyna ma szansę zrobić karierę na scenie. Ewa i Romeo także mieli powody do radości. Elżbieta zgodziła się w końcu, by zamieszkali razem pod jej dachem. Co czeka bohaterów dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3401 - streszczenie

Pyrkowie nadal będą zmagać się z awarią pieca. Hubert będzie musiał opłacić Lucynie pobyt w hotelu, lecz niespodziewanie z pomocą przyjdzie Mariusz. Mężczyzna zjawi się w Warszawie na spotkaniu z Natalią i zdoła rozwiązać problem. Tymczasem redakcję „Szoku” oblegną oburzeni fani wróżbitki Joli, protestujący przeciw jej zwolnieniu. Broda ponownie wpadnie w kłopoty, gdy Ania odkryje, że skłamał i wymknął się z pracy do Brzezin. Modrzycki wyzna Weronice, że jego matka jest ciężko chora. Kobieta nie chce przenieść się do stolicy, dlatego dziennikarz zacznie rozważać powrót do Szczecina, by się nią zaopiekować.

„Barwy szczęścia” odcinek 3401 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3401. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 20:05. W tym odcinku Pyrkowie nadal będą walczyć z awarią pieca, a Broda i Modrzycki staną przed trudnymi sprawami.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia, z którym związani są bohaterowie. W ich życiu nie brakuje rodzinnych, miłosnych i zawodowych problemów, a także sekretów, chorób, rozstań oraz trudnych decyzji. Bohaterowie należą do różnych pokoleń, inaczej patrzą na życie i na swój sposób radzą sobie ze zmianami. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak