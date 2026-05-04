"Klan": streszczenie odcinka 4711

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" udowodniły, że w życiu bohaterów rzadko bywało spokojnie. Paweł zamierzał jedynie zainaugurować sezon golfowy, lecz jego rozmowę z żoną podsłuchał Skoczek, który natychmiast zadeklarował chęć wspólnej gry. Z kolei Kornel dopytywał żonę o wspólne wyjście na wernisaż Panki Hajdukiewicz, do czego ostatecznie zachęcili go koledzy liczący na wzrost zainteresowania ich zespołem. Niepokojące chwile przeżywała Anna, której nagłe zawroty głowy zmusiły Iwonę do wezwania doktora, mimo oporów Witolda obawiającego się, że stryjenka trafi do szpitala tuż przed ważną wizytą u notariusza. W tym samym czasie Karol zaplanował wycieczkę do Wiednia, co umożliwiła deklaracja Jerzego i Oskara o opiece nad dziećmi, a Sandra dowiedziała się o uczuciu, jakim Roksi darzy Norberta. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Klan" odc. 4711 - streszczenie

Norbert ponownie podejmuje próbę namówienia Sandry na zawarcie związku małżeńskiego, jednak kobieta wciąż potrzebuje chwili namysłu przed podjęciem ostatecznej decyzji. Tymczasem Paweł dowiaduje się od Skoczka o jego rezygnacji z gry w golfa na rzecz wyjazdu nad Liwiec, co krzyżuje plany Toli i Pawełka zamierzających odpocząć w tym samym miejscu. Wątek Rutki skupia się na planach spędzenia wieczoru z żoną, jednak zaproszenie od Marczyńskiego na wydarzenie nad Wisłą i niespodziewana zmiana planów Judyty komplikują kwestię opieki nad dziećmi. Sytuacja u Anny jest równie złożona, ponieważ po wizycie u notariusza Iwona zaczyna się pakować, co skłania gospodynię do zorganizowania wspólnego posiłku w celu poprawy nastroju. Z kolei Ula i Kornel pojawiają się na wernisażu Panki Hajdukiewicz, gdzie odkrycie zdjęcia Kornela z Ostrą zmusza Ulę do natychmiastowej interwencji.

"Klan" odc. 4711 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tej polskiej produkcji z pewnością nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Kolejna odsłona serii pojawi się w telewizji zaraz po zakończeniu bloku popołudniowego. Warto zarezerwować sobie czas przed ekranem, aby na bieżąco śledzić losy postaci występujących w sadze. Emisja odcinka 4711 serialu "Klan" odbędzie się 8 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w historii polskiej telewizji, który towarzyszy nam nieprzerwanie od 1997 roku. Przez ten czas zdążyliśmy bardzo dobrze poznać wielopokoleniową rodzinę Lubiczów oraz ich codzienne wzloty i upadki. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, a jego twórcy zapewnili nam kontynuację opowieści przynajmniej do połowy 2027 roku. W produkcji bierze udział szerokie grono znanych aktorów, którzy wcielają się w postacie bliskie sercom wielu osób. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)