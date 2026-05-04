"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 914

Ostatnie chwile spędzone z serialem "Dziedzictwo" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które całkowicie zmieniły położenie kilku osób. Sinanowi udało się na krótko uciec Hakanowi i uwolnić Aynur, jednak ich wolność nie trwała długo, bo zostali ponownie schwytani przez bezwzględnego oprawcę. Mężczyzna od razu podjął brutalną decyzję, planując ostateczne pozbycie się dwójki uciekinierów. W tym samym czasie Poyraz i Nana musieli zmierzyć się z informacją o śmierci pana Tekina, co skłoniło ich do wyprawy w celu spełnienia jego ostatniej prośby o złożenie kwiatów na grobie żony. Choć Sibel usilnie starała się przyciągnąć uwagę Poyraza, jej wysiłki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i zostały zupełnie zignorowane. Zobaczmy zatem, jakie niespodzianki czekają na nas w kolejnej odsłonie serialu.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Dziedzictwo" odc. 914 - streszczenie

Podczas wizyty przy grobie żony Tekina, Poyraz odczytuje pozostawioną tam wiadomość i nagle uświadamia sobie, że darzy Nanę głębszym uczuciem. Ta niespodziewana konstatacja budzi w nim furię, którą wyładowuje na niczego nieświadomej kobiecie. Nana czuje się zagubiona i kompletnie nie potrafi zinterpretować nagłej nieuprzejmości ze strony swojego towarzysza. W tym samym czasie uwięziony Sinan kombinuje, jak przekazać prokurator Leyli informacje o miejscu swojego pobytu wraz z Aynur. Gdy na miejsce docierają ratownicy, sytuacja staje się dramatyczna, ponieważ Hakan grozi śmiercią osaczonej kobiecie. Sinan postanawia ochronić Aynur własnym ciałem, co kończy się dla niego poważnym postrzałem. Podczas powrotnej drogi ich auto ulega nagłej awarii, przez co cała grupa jest zmuszona do spędzenia nocy pod gołym niebem.

"Dziedzictwo" odc. 914 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na każdą nową scenę z życia bohaterów tej popularnej tureckiej produkcji. Telewizja Polska regularnie udostępnia kolejne fragmenty tej opowieści, więc znalezienie ich w ramówce nie sprawia żadnej trudności. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby spokojnie prześledzić losy rannika Sinana oraz targanego złością Poyraza. Emisja odcinka odbędzie się 10 maja 2026 o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje pełne niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych tajemnic, to "Dziedzictwo" z pewnością przypadło Wam do gustu. Serial przeszedł sporą metamorfozę na przestrzeni lat, a postacie, które teraz grają pierwsze skrzypce, mają zupełnie inne motywacje niż bohaterowie z początku opowieści. Chociaż z pierwszego składu zostało niewielu aktorów, nowe wątki i relacje między postaciami wciąż potrafią przyciągnąć uwagę. Obecnie najwięcej uwagi skupia relacja Nany i Poyraza, która rozwija się w bardzo nieprzewidywalny sposób. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)