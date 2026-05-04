"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 864

W ostatniej odsłonie serialu "Akacjowa 38" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a wyczekiwany przez wszystkich protest w końcu osiągnął swój punkt krytyczny. Diego przekazał strajkującym robotnikom pomyślne wieści o nadchodzących negocjacjach z rządem oraz właścicielami kopalń, co teoretycznie miało przynieść upragniony spokój. Szybko jednak okazało się, że to tylko cisza przed burzą, ponieważ przekupieni przez Ursulę mężczyźni celowo wywołali brutalną bójkę z gwardzistami. Całe to zamieszanie stanowiło jedynie przykrywkę dla żołnierza, który otrzymał rozkaz wyeliminowania Diega i czekał na odpowiedni sygnał do ataku. Choć Martin desperacko próbował ostrzec go przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, w samym środku chaosu nagle padły przerażające strzały. Czas przekonać się zatem, jakie konsekwencje przyniesie ten tragiczny obrót spraw na ulicach Madrytu.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Akacjowa 38" odc. 864 - streszczenie

Postrzelony wcześniej Martin niestety umiera, co wywołuje ogromną rozpacz u jego najbliższych. W tym samym czasie sytuacja na ulicach wymyka się spod kontroli, a robotnicy decydują się zaatakować oddziały gwardzistów. Podczas tej brutalnej walki jeden z żołnierzy uderza w głowę Casildę, gdy ta opłakuje swojego zmarłego męża, przez co kobieta natychmiast traci przytomność. Fabiana stara się ratować poszkodowaną i ostatecznie udaje jej się sprowadzić na miejsce lekarza. Tymczasem Arturo, który bardzo niepokoi się o bezpieczeństwo Silvii, postanawia opuścić dom mimo czyhających na zewnątrz niebezpieczeństw. Z kolei Leonor przybliża poruszonemu Inigo historię wielkiej miłości łączącej Casildę i Martina, a Flora nie ukrywa już swoich głębokich uczuć do Liberta.

"Akacjowa 38" odc. 864 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie wiedzieć, jak potoczą się losy mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial od dawna przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych tym, jakie decyzje podejmą bohaterowie żyjący na początku ubiegłego wieku. Nowe perypetie postaci będzie można śledzić już w najbliższym czasie na antenie Telewizji Polskiej. Kolejna odsłona tej opowieści zostanie zaprezentowana widzom pod koniec tygodnia. Premierowa emisja odcinka 864 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 8 maja 2026 o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański tytuł to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi klimatyczne produkcje kostiumowe osadzone w dawnych czasach. Przenosimy się do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod jednym adresem przy tytułowej ulicy spotykają się ludzie z zupełnie różnych warstw społecznych. Produkcja słynie z tego, że potrafi niespodziewanie rzucić na postacie trudne wyzwania, nie szczędząc im bolesnych momentów i skomplikowanych dylematów. To idealna propozycja na popołudniowy relaks przy opowieści o miłosnych uniesieniach i rodzinnych sekretach. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)