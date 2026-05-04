"Klan": streszczenie odcinka 4712

W świecie Lubiczów spokój jest pojęciem dość ulotnym, o czym dobitnie przypomniał ostatni odcinek serialu "Klan". Norbert po raz kolejny bezskutecznie starał się namówić Sandrę na ślub, podczas gdy Paweł odkrył, że weekendowe plany juniora nad Liwcem stanęły pod wielkim znakiem zapytania. Sporo działo się też u Rutków, gdzie wspólne wyjście małżonków nad Wisłę skomplikowała Judyta, niespodziewanie przypominając sobie o własnych planach na wieczór. Anna usiłowała ratować gęstą atmosferę rodzinnym obiadem, próbując zatrzymać obrażoną Iwonę pakującą walizki po powrocie od notariusza. Prawdziwe poruszenie wywołał jednak wernisaż Panki Hajdukiewicz, podczas którego Ula musiała natychmiast interweniować po zobaczeniu wspólnego zdjęcia Kornela oraz Ostrej. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4712 - streszczenie

Kornel dochodzi do wniosku, że niedawne zniszczenie przez Ulę zdjęcia z Ostrą przyniosło mu niespodziewane korzyści marketingowe. Mężczyzna odbiera liczne telefony z zapytaniami o organizację nowych koncertów, jednak sukces ten mąci zdenerwowana Barbara, która dzwoni do niego z pretensjami. Pod domem pary zjawia się Ostra, ale Ula stanowczo odmawia rozmowy z kobietą. Piosenkarka nie rezygnuje i wraca później, by przekonać Kornela do kontynuowania ich rzekomego romansu dla celów promocyjnych. Tymczasem Pawełek ma pretensje do ojca o to, że przez odwołane wyjście na golfa ich znajomy Skoczek wyjechał z żoną nad Liwiec.

"Klan" odc. 4712 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami rodu Lubiczów oraz ich przyjaciół nie muszą długo czekać na premierę nowej odsłony tej opowieści. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z harmonogramem, pozwalając na bieżąco śledzić rozwijające się wątki i konflikty między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby zasiąść przed odbiornikiem. Emisja została zaplanowana na 11 maja 2026 roku. Ten konkretny epizod zostanie pokazany na antenie TVP1 o godzinie 17:55.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która jest z nami nieprzerwanie od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez ten cały czas polubiliśmy Lubiczów za to, że zmagają się z problemami, które mogłyby spotkać każdego z nas w codziennym życiu. Serial świetnie łączy tradycyjne podejście do rodziny z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Produkcja cieszy się tak dużą popularnością, że na pewno będziemy mogli ją oglądać przynajmniej do połowy 2027 roku. W obsadzie występują:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)