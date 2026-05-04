"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 912

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo napięć, szczególnie w relacjach między bohaterami pracującymi u Tekina. Nana i Poyraz nieustannie się sprzeczali, choć starszy pan próbował ich pogodzić, podczas gdy Sibel z pomocą koleżanek knuła, jak zbliżyć się do mężczyzny. Dramatycznie zrobiło się u prokuratora Sinana, który po kontakcie z Hakanem ruszył na ratunek Aynur i ostatecznie sam wpadł w pułapkę porywacza. Z kolei Ferit zmagał się z ogromnymi wyrzutami sumienia i gorączkowo szukał jakichkolwiek śladów, które mogłyby naprowadzić policję na trop zaginionej kobiety. Do skandalicznej sytuacji doszło w archiwum, gdzie Derya uwięziła Ayse, aby bezkarnie przypisać sobie jej ważne odkrycie z nagrań monitoringu i zyskać w oczach Ferita. Po tak przewrotnych zagrywkach i niebezpiecznych zwrotach akcji warto sprawdzić, jakie jeszcze niespodzianki skrywa ta opowieść.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Dziedzictwo" odc. 912 - streszczenie

W 912. odcinku do warsztatu, w którym przebywają Poyraz i Nana, niespodziewanie zagląda Tekin. Sytuacja komplikuje się, gdy na miejscu pojawiają się również Cennet oraz Cansel. Tekin, nie zdając sobie sprawy z delikatności sytuacji, gratuluje Cennet posiadania tak wspaniałego syna i przy okazji wspomina o temacie zaręczyn. Te słowa działają na Cennet tak paraliżująco, że kobieta nagle mdleje. Gdy tylko odzyskuje przytomność, nie wykazuje najmniejszej chęci, by wysłuchać jakichkolwiek wyjaśnień ze strony Nany i Poyraza. W konsekwencji Cennet decyduje się na opuszczenie domu i stawia Poyraza przed bolesnym wyborem między nią a ukochaną. Równolegle Ayse dzieli się z Feritem swoimi obawami dotyczącymi zdrowia psychicznego Leyli, jednak mężczyzna kompletnie bagatelizuje te doniesienia. Zdeterminowana Ayse postanawia samodzielnie zdobyć dowody na niezrównoważenie prokurator, by zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim. Z kolei Sinan i Aynur wciąż próbują wyrwać się z rąk porywacza, a Sinanowi udaje się namówić Hakana na wspólny wyjazd do banku.

"Dziedzictwo" odc. 912 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu z Was z pewnością z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym wszystkie te skomplikowane wątki znajdą swoją kontynuację na ekranie. Produkcja regularnie gości w ramówce, przyciągając przed telewizory szerokie grono odbiorców zainteresowanych losem bohaterów. Aby nie przegapić żadnego ważnego szczegółu z życia Poyraza i Nany, warto zapisać sobie dokładną datę premiery w kalendarzu. Ten konkretny odcinek zostanie wyemitowany 8 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 punktualnie o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która potrafi przykuć uwagę na długie miesiące, serwując nam mieszankę tureckiego temperamentu i zawiłych relacji międzyludzkich. Choć historia zaczęła się od tragicznych losów Seher i surowego Yamana, kolejne sezony wprowadziły zupełnie nową energię i świeże postacie. Obecnie uwaga skupia się na perypetiach Nany i Poyraza, których wspólna droga jest pełna przeszkód i trudnych życiowych decyzji. Jeśli lubicie opowieści o poświęceniu, w których przeszłość zawsze w końcu puka do drzwi, to ten tytuł z pewnością wpisuje się w Wasze gusta. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)