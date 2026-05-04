"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 912

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły sporo napięć, szczególnie w relacjach między bohaterami pracującymi u Tekina. Nana i Poyraz nieustannie się sprzeczali, choć starszy pan próbował ich pogodzić, podczas gdy Sibel z pomocą koleżanek knuła, jak zbliżyć się do mężczyzny. Dramatycznie zrobiło się u prokuratora Sinana, który po kontakcie z Hakanem ruszył na ratunek Aynur i ostatecznie sam wpadł w pułapkę porywacza. Z kolei Ferit zmagał się z ogromnymi wyrzutami sumienia i gorączkowo szukał jakichkolwiek śladów, które mogłyby naprowadzić policję na trop zaginionej kobiety. Do skandalicznej sytuacji doszło w archiwum, gdzie Derya uwięziła Ayse, aby bezkarnie przypisać sobie jej ważne odkrycie z nagrań monitoringu i zyskać w oczach Ferita. Po tak przewrotnych zagrywkach i niebezpiecznych zwrotach akcji warto sprawdzić, jakie jeszcze niespodzianki skrywa ta opowieść.
"Dziedzictwo" odc. 912 - streszczenie
W 912. odcinku do warsztatu, w którym przebywają Poyraz i Nana, niespodziewanie zagląda Tekin. Sytuacja komplikuje się, gdy na miejscu pojawiają się również Cennet oraz Cansel. Tekin, nie zdając sobie sprawy z delikatności sytuacji, gratuluje Cennet posiadania tak wspaniałego syna i przy okazji wspomina o temacie zaręczyn. Te słowa działają na Cennet tak paraliżująco, że kobieta nagle mdleje. Gdy tylko odzyskuje przytomność, nie wykazuje najmniejszej chęci, by wysłuchać jakichkolwiek wyjaśnień ze strony Nany i Poyraza. W konsekwencji Cennet decyduje się na opuszczenie domu i stawia Poyraza przed bolesnym wyborem między nią a ukochaną. Równolegle Ayse dzieli się z Feritem swoimi obawami dotyczącymi zdrowia psychicznego Leyli, jednak mężczyzna kompletnie bagatelizuje te doniesienia. Zdeterminowana Ayse postanawia samodzielnie zdobyć dowody na niezrównoważenie prokurator, by zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim. Z kolei Sinan i Aynur wciąż próbują wyrwać się z rąk porywacza, a Sinanowi udaje się namówić Hakana na wspólny wyjazd do banku.
"Dziedzictwo" odc. 912 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu z Was z pewnością z niecierpliwością wyczekuje momentu, w którym wszystkie te skomplikowane wątki znajdą swoją kontynuację na ekranie. Produkcja regularnie gości w ramówce, przyciągając przed telewizory szerokie grono odbiorców zainteresowanych losem bohaterów. Aby nie przegapić żadnego ważnego szczegółu z życia Poyraza i Nany, warto zapisać sobie dokładną datę premiery w kalendarzu. Ten konkretny odcinek zostanie wyemitowany 8 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVP1 punktualnie o godzinie 16:05.
Polecany artykuł:
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która potrafi przykuć uwagę na długie miesiące, serwując nam mieszankę tureckiego temperamentu i zawiłych relacji międzyludzkich. Choć historia zaczęła się od tragicznych losów Seher i surowego Yamana, kolejne sezony wprowadziły zupełnie nową energię i świeże postacie. Obecnie uwaga skupia się na perypetiach Nany i Poyraza, których wspólna droga jest pełna przeszkód i trudnych życiowych decyzji. Jeśli lubicie opowieści o poświęceniu, w których przeszłość zawsze w końcu puka do drzwi, to ten tytuł z pewnością wpisuje się w Wasze gusta. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)