"Klan": streszczenie odcinka 4704

W ostatnim odcinku serialu "Klan" działo się naprawdę sporo, a codzienne problemy bohaterów splotły się z ich osobistymi aspiracjami. Kornel nieustannie komentował nagłą przemianę Ostrej, co sprowokowało zazdrosną Ulę do większej dbałości o własny wygląd przed wspólnym wyjściem na zaproszony wernisaż Panki Hajdukiewicz. Irmina nie potrafiła pogodzić się z romansem matki ze Zbyniem, chociaż sama Judyta nie widziała w tym spotkaniu po latach niczego złego. Gustaw docenił zaradność Agatki, ale czuł się niekomfortowo, kiedy musiał ukrywać przed nią niektóre aspekty swoich finansów. Jasiek zaniepokoił się stanem psychicznym Roksi i zaproponował jej wspólny wyjazd do Hiszpanii, lecz dziewczyna stanowczo odmówiła zostania ich przewodniczką. Jak zatem potoczą się ich dalsze losy w nadchodzącym czasie?

"Klan" odc. 4704 - streszczenie

Beata nadal wierzy, że uda jej się przekonać Roksi do wspólnego wyjazdu do Hiszpanii, mimo że dziewczyna wcześniej stawiała opór. Kobieta próbuje również namówić na tę wycieczkę Małgosię oraz Bazylego, ale małżonkowie nie chcą zostawiać swojej kawiarenki na barce w szczycie sezonu. W międzyczasie Leopold ponownie odwiedza Marka, który zaczyna wykazywać zainteresowanie rozmową dopiero wtedy, gdy słyszy o pieniądzach za spotkanie z Maćkiem. Ostatecznie jednak kwota proponowana przez Kwapisza nie okazuje się wystarczająca dla rozmówcy. Z kolei Majka po zajęciach jogi namawia Agnieszkę, aby ta przyłączyła się do jej kolejnej zaplanowanej akcji. Tymczasem Barbara jest zachwycona efektami weekendu rowerowego i sugeruje Brajanowi, że wkrótce hotel może odwiedzić ktoś z zarządu. Mężczyzna zaczyna już snuć wizje swojego awansu, gdy nagle dowiaduje się o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów w całym województwie.

"Klan" odc. 4704 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Oglądanie codziennych perypetii mieszkańców Warszawy to dla wielu osób wieloletnia tradycja, której nie warto przerywać. Jeśli planujecie spędzić czas przy najnowszym odcinku, warto wcześniej sprawdzić dokładną godzinę rozpoczęcia programu. Emisja odbywa się regularnie na tej samej antenie, co pozwala łatwo zaplanować popołudniowy odpoczynek przed telewizorem. Odcinek numer 4704 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

„Klan” to absolutny rekordzista w polskiej telewizji, który bawi i wzrusza nas już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez lata obserwowaliśmy, jak dorastają kolejne pokolenia Lubiczów i jak radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie. Twórcy dbają o to, by pokazywane historie były bliskie każdemu z nas, łącząc klasyczne wartości z nowymi trendami. Dobrą wiadomością dla wszystkich sympatyków produkcji jest fakt, że umowa na jej realizację została przedłużona aż do połowy 2027 roku. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)