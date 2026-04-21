"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 856

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w popularnym serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo dramatycznych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Atmosferę mocno zagęścił bunt górników zorganizowany w odpowiedzi na brutalność policji, co ostatecznie doprowadziło do wyjścia robotników na ulice i marszu na Madryt. Don Ramona wyjątkowo mocno zirytowała postawa cynicznego przedsiębiorcy Ribau, który bez cienia empatii popierał pacyfikowanie strajkujących. W tym samym czasie Rosina toczyła własną walkę z bolesną podagrą oraz uciążliwą dietą, a jej ciągłe narzekania skłoniły Liberto do szukania chwili wytchnienia w towarzystwie Flory. Najbardziej niepokojąco zrobiło się jednak u Samuela, ponieważ w przypływie chorobliwej zaborczości zaczął otwarcie grozić Blance użyciem siły, byle tylko ją zdobyć. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po tych wszystkich incydentach.
"Akacjowa 38" odc. 856 - streszczenie
Grupa zbuntowanych robotników nie przerywa swojej wędrówki w kierunku stolicy, co wywołuje spore zamieszanie wśród mieszkańców. Leonor podejmuje próby ustalenia, czy w tym tłumie znajduje się Diego, o którego bardzo się martwi. Felipe opowiada się za rozwiązaniem siłowym w celu opanowania sytuacji, jednak don Ramon kategorycznie sprzeciwia się tak radykalnym krokom. Z zamieszania korzysta Inigo, który nawiązuje podejrzane kontakty handlowe z anarchistami. W tym samym czasie agenci tajnej policji robią wszystko, aby generał Zavala nie poznał prawdy o swojej przyszłej małżonce. Blanca stara się oczyścić z zarzutów i przekonuje Leonor, że nie miała nic wspólnego z atakiem na górników.
"Akacjowa 38" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Oglądanie codziennych perypetii mieszkańców madryckiej kamienicy stało się dla wielu osób stałym elementem dnia. Stacja dba o to, by regularnie dostarczać nowe opowieści o życiu w dawnym Madrycie, pozwalając pozostać blisko losów przedstawianych postaci. Warto zarezerwować sobie czas pod koniec dnia, aby sprawdzić, czy spory między sąsiadami zostaną w końcu zażegnane. Kolejna odsłona tej opowieści pojawi się na ekranach zgodnie z planem. "Akacjowa 38" odcinek 856 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
Polecany artykuł:
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela kostiumowa błyskawicznie stała się jednym z największych hitów telewizyjnych, przenosząc nas prosto do barwnego Madrytu z początku XX wieku. Scenariusz skupia się na mieszkańcach kamienicy, którzy pod eleganckimi strojami często skrywają bolesne tajemnice i wielkie ambicje. Produkcja zachwyca dbałością o detale oraz pięknymi plenerami południowej części Półwyspu Iberyjskiego, co sprawia, że łatwo zapomnieć o rzeczywistości. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie opowieści o dawnym świecie pełnym intryg i skomplikowanych relacji. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)