"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 856

Ostatnie wydarzenia w popularnym serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo dramatycznych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam postaci. Atmosferę mocno zagęścił bunt górników zorganizowany w odpowiedzi na brutalność policji, co ostatecznie doprowadziło do wyjścia robotników na ulice i marszu na Madryt. Don Ramona wyjątkowo mocno zirytowała postawa cynicznego przedsiębiorcy Ribau, który bez cienia empatii popierał pacyfikowanie strajkujących. W tym samym czasie Rosina toczyła własną walkę z bolesną podagrą oraz uciążliwą dietą, a jej ciągłe narzekania skłoniły Liberto do szukania chwili wytchnienia w towarzystwie Flory. Najbardziej niepokojąco zrobiło się jednak u Samuela, ponieważ w przypływie chorobliwej zaborczości zaczął otwarcie grozić Blance użyciem siły, byle tylko ją zdobyć. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po tych wszystkich incydentach.

"Akacjowa 38" odc. 856 - streszczenie

Grupa zbuntowanych robotników nie przerywa swojej wędrówki w kierunku stolicy, co wywołuje spore zamieszanie wśród mieszkańców. Leonor podejmuje próby ustalenia, czy w tym tłumie znajduje się Diego, o którego bardzo się martwi. Felipe opowiada się za rozwiązaniem siłowym w celu opanowania sytuacji, jednak don Ramon kategorycznie sprzeciwia się tak radykalnym krokom. Z zamieszania korzysta Inigo, który nawiązuje podejrzane kontakty handlowe z anarchistami. W tym samym czasie agenci tajnej policji robią wszystko, aby generał Zavala nie poznał prawdy o swojej przyszłej małżonce. Blanca stara się oczyścić z zarzutów i przekonuje Leonor, że nie miała nic wspólnego z atakiem na górników.

"Akacjowa 38" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Oglądanie codziennych perypetii mieszkańców madryckiej kamienicy stało się dla wielu osób stałym elementem dnia. Stacja dba o to, by regularnie dostarczać nowe opowieści o życiu w dawnym Madrycie, pozwalając pozostać blisko losów przedstawianych postaci. Warto zarezerwować sobie czas pod koniec dnia, aby sprawdzić, czy spory między sąsiadami zostaną w końcu zażegnane. Kolejna odsłona tej opowieści pojawi się na ekranach zgodnie z planem. "Akacjowa 38" odcinek 856 zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa błyskawicznie stała się jednym z największych hitów telewizyjnych, przenosząc nas prosto do barwnego Madrytu z początku XX wieku. Scenariusz skupia się na mieszkańcach kamienicy, którzy pod eleganckimi strojami często skrywają bolesne tajemnice i wielkie ambicje. Produkcja zachwyca dbałością o detale oraz pięknymi plenerami południowej części Półwyspu Iberyjskiego, co sprawia, że łatwo zapomnieć o rzeczywistości. To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie opowieści o dawnym świecie pełnym intryg i skomplikowanych relacji. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)