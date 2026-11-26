W 4785. odcinku "Klanu" Henia namawiała Bolka, by oddał prezesurę, lecz on kategorycznie to odrzucił i zapowiadał rewanż na Lisie. Andrzej zaprosił Pawła i Gustawa na imieniny, ale Gustaw odmówił, bo miał lecieć do Agatki do Paryża. U Moniki pojawił się też trop w sprawie znikającej polędwicy - Feliks chciał najpierw sprawdzić nagrania z monitoringu.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„Klan” - odcinek 4786, emisja 30.11.2026

W klinice Paweł i Górzyński są przekonani, że Gustaw właśnie wrócił z wizyty u Agatki w Paryżu. Szybko wychodzi jednak na jaw, że do wyjazdu w ogóle nie doszło. Doktor Kowalski wyjaśnia, że czekał na jej niedzielny powrót, ale kobieta się nie pojawiła.

Miłosz idzie do poleconego adwokata, by omówić rozwód. Od początku jasno stawia priorytet: zależy mu przede wszystkim na dzieciach i chce, by zostały przy nim. U Jerzego trwają przygotowania do przyjazdu matki Karola z Poznania. Gościni ma na razie zamieszkać u niego, a docelowo szuka lokum w Warszawie. Wspomina też o kuszącej alternatywie - domu w Łomiankach w cenie mieszkania. W pracy Marek korzysta z wyjątkowych względów u Maćka i unika większego wysiłku, a Lucyna nie potrafi tego zmienić. Wieczorem Bożenka słyszy rozmowę Miłosza z jego rodzicami i nabiera pewności, że mąż będzie walczył o odebranie jej dzieci.

„Klan” - odcinek 4787, emisja 01.12.2026

Bożenka nie kryje wzburzenia po tym, co podsłuchała u Kazuniów. Relacjonuje Kamie, że już rozumie, jaką linię Miłosz przyjmie w sądzie i o co będzie zabiegał podczas sprawy.

Zanim z łóżka wstaje matka Karola, domownicy rozważają, czy warto interesować się domem w Łomiankach. Ostatecznie wszyscy dochodzą do wniosku, że spór nie ma sensu, dopóki Jerzy sam nie zobaczy tej nieruchomości. U Dżesiki i Dymki trwa za to burza mózgów nad miejscem do nagrań. Pada pomysł, by urządzić studio w garderobie Dżesiki, a w zamian postawić pokaźną szafę w sypialni. Dżesi kontruje propozycją wykorzystania gabinetu Dymki. Później jadą na konsultacje do Czesi, gdzie Brajan podsuwa nowe rozwiązanie: może odpowiednia przestrzeń znajdzie się w hotelu. Wieczorem Bolek i Heniutka coraz bardziej niepokoją się nieobecnością Bożenki i dzieci. Kiedy wracają, okazuje się, że cała trójka spędzała czas na kinie i kręglach.

„Klan” - odcinek 4788, emisja 02.12.2026

Bolek ma żal do synowej po jej długiej nieobecności. Nie kwestionuje tego, że chciała zrobić dzieciom przyjemność, ale podkreśla, że wszyscy przez ten czas bardzo się martwili. Miłosz studzi emocje i przypomina bliskim, że przed sądem muszą wypaść jak osoby, które wzorowo troszczą się o najmłodszych.

Brajan wraca do ustaleń z poprzedniego dnia i przedstawia Barbarze układ, który uważa za korzystny dla obu stron. Jego szwagier, Waldemar Dymka, miałby urządzić hotelowy salon dla gości vip, a siostra razem z koleżanką nagrywałaby tam vloga. Pułkownik wybiera się na spacer z Felą i drugim dziadkiem, lecz zanim przyjeżdża Szczepan, kładzie się tylko na chwilę do sypialni i zasypia. Budzi się dopiero wtedy, gdy Wanda, Szczepan i Fela są już po przechadzce. Karol niepokoi się zniknięciem mamy, ale Jerzy wraca z nią bezpiecznie do domu. Krysia sprawdzała w Łomiankach, jak wygląda dojazd do Warszawy. Później, w obecności Krzysztofa i Lutki, Jerzy spontanicznie zaprasza wszystkich na wigilię.

„Klan” - odcinek 4789, emisja 03.12.2026

Wieści od Mileckiej mocno uskrzydlają Dżesikę. Kobieta chciałaby jak najszybciej ruszyć z nagrywaniem vloga w nowym miejscu, dlatego jedzie do hotelu obejrzeć wybraną salę. Przy okazji przypomina mężowi, że czeka go spotkanie z Milecką.

U Jerzego trwa kolejne wspólne śniadanie. Mariola bardzo się stara, by wszystko przebiegło bez zarzutu, lecz zalicza drobną wpadkę i przez pomyłkę słodzi herbatę Beacie. Reakcja Beaty okazuje się przesadzona, więc pozostali próbują rozładować napięcie. Miłosz odreagowuje własny stres w pracy, wyładowując złość na planie zdjęciowym. Później idzie na karate, gdzie Borys i Norbert podrzucają mu pomysł piątkowego wypadu do klubu jako sposobu na rozluźnienie. Kiedy Bożenka wraca do domu i jeszcze przez telefon rozmawia z Ulą, Heniutka zaczyna wypytywać ją o weekend. To wystarcza, by Bożenka wyraźnie się zirytowała.

„Klan” - odcinek 4790, emisja 04.12.2026

Heniutka przypomina domownikom, że zbliżają się Mikołajki. Miłosz od razu zakłada, że Bożenka spędzi ten czas ze swoim studencikiem, ale żona szybko wybija mu to z głowy i prostuje jego domysły.

W pracy Ola dostaje od sekretarki kolejny list od nieznanego adoratora. Autor sugeruje, że spotkanie jest już blisko, a po chwili zapowiedź się spełnia - w gabinecie pojawia się mężczyzna z kwiatami dla szefowej kuratorów. Zgodnie z wcześniejszym planem Bożenka przychodzi też do Uli razem z trójką dzieci. Na miejscu słyszy ofertę, której trudno odmówić: skoro maluchami zajmie się opiekunka Asia, obie mogą wyjść do klubu. W tym samym czasie Miłosz rusza z Norbertem i Borysem na nocny objazd po lokalach. Po pierwszym przystanku najchętniej zakończyłby ten wieczór, lecz koledzy nie zamierzają odpuścić.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI