"Klan", odcinek 4672: Iwona odkrywa plan Witolda i zapowiada walkę w sądzie o rodzinną posesję

Poprzedni odcinek serialu "Klan" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną porcję zawirowań w życiu bohaterów. Doszło do ostrej konfrontacji między Miłoszem a Magdą, w której Kazuń prosił, by ta nie wprowadzała zamętu w jego życie, co zresztą potwierdziła później jego żona Bożenka, kompletnie ignorując Magdę. Równie trudne chwile przeżywała Anna, która dowiedziała się o swojej cukrzycy, a także Dżesika, zawiedziona faktem, że przydzielono jej kobietę do ochrony. Nie zabrakło też mniejszych dramatów, bo Beata wjechała w samochód Michała, co zaprowadziło ją prosto do Jerzego, gdzie natknęła się na Dominikę. Wygląda na to, że problemy bohaterów tylko się nawarstwiają, a spokój to ostatnia rzecz, na jaką mogą liczyć.

"Klan" odc. 4672 - streszczenie

Bożenka, załamana zachowaniem matki Miłoszka, zwierza się Kamili, że Magda rujnuje jej życie rodzinne i nieustannie ją nachodzi. Przyjaciółka sugeruje, że powodem takiego zachowania jest zazdrość o Miłosza. Tymczasem Magda nie daje za wygraną i ponownie odwiedza Kazunia na planie filmowym, wmawiając mu, że Bożenka ma romans, co prowadzi do ostrej kłótni między nimi. Wątek Dżastina również nabiera tempa - chłopak początkowo niechętny nowej pani ochroniarz, zmienia zdanie, gdy ta wspomina o współpracy ze znanym raperem i zyskuje jego pełną aprobatę, gdy daje nauczkę jego prześladowcom. Równolegle toczy się spór o majątek, w którym Witold próbuje wmówić Annie, że wolą stryja było przekazanie domu Teosiowi, na co kategorycznie nie zgadza się Iwona, zapowiadając walkę sądową o unieważnienie darowizny.

"Klan" odc. 4672 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani najdłużej emitowanej polskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół od lat śledzą miliony widzów przed telewizorami, a każdy odcinek przynosi nowe intrygi i wzruszenia. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie bohaterów? Premierowa emisja 4672 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów Polaków. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, z których perypetiami łatwo się utożsamić, bo dotyczą one codziennych radości i problemów. To właśnie ta uniwersalność i ciepło sprawiają, że widzowie niezmiennie od lat śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Saga rodu Lubiczów będzie kontynuowana co najmniej do czerwca 2027 roku

