"Klan", odcinek 4672: Iwona odkrywa plan Witolda i zapowiada walkę w sądzie o rodzinną posesję

Co wydarzy się w odcinku 4672. serialu Klan? Szykujcie się na prawdziwy rollercoaster, bo intrygi matki Miłoszka przybiorą na sile, by zniszczyć szczęście Bożenki. To jednak nie koniec dramatów – walka o spadek po stryju przeniesie się na salę sądową za sprawą nieustępliwej Iwony. W międzyczasie Dżastin zyska nieoczekiwaną i bardzo skuteczną ochronę przed szkolnymi dręczycielami.

Poprzedni odcinek serialu "Klan" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną porcję zawirowań w życiu bohaterów. Doszło do ostrej konfrontacji między Miłoszem a Magdą, w której Kazuń prosił, by ta nie wprowadzała zamętu w jego życie, co zresztą potwierdziła później jego żona Bożenka, kompletnie ignorując Magdę. Równie trudne chwile przeżywała Anna, która dowiedziała się o swojej cukrzycy, a także Dżesika, zawiedziona faktem, że przydzielono jej kobietę do ochrony. Nie zabrakło też mniejszych dramatów, bo Beata wjechała w samochód Michała, co zaprowadziło ją prosto do Jerzego, gdzie natknęła się na Dominikę. Wygląda na to, że problemy bohaterów tylko się nawarstwiają, a spokój to ostatnia rzecz, na jaką mogą liczyć.

"Klan" odc. 4672 - streszczenie

Bożenka, załamana zachowaniem matki Miłoszka, zwierza się Kamili, że Magda rujnuje jej życie rodzinne i nieustannie ją nachodzi. Przyjaciółka sugeruje, że powodem takiego zachowania jest zazdrość o Miłosza. Tymczasem Magda nie daje za wygraną i ponownie odwiedza Kazunia na planie filmowym, wmawiając mu, że Bożenka ma romans, co prowadzi do ostrej kłótni między nimi. Wątek Dżastina również nabiera tempa - chłopak początkowo niechętny nowej pani ochroniarz, zmienia zdanie, gdy ta wspomina o współpracy ze znanym raperem i zyskuje jego pełną aprobatę, gdy daje nauczkę jego prześladowcom. Równolegle toczy się spór o majątek, w którym Witold próbuje wmówić Annie, że wolą stryja było przekazanie domu Teosiowi, na co kategorycznie nie zgadza się Iwona, zapowiadając walkę sądową o unieważnienie darowizny.

"Klan" odc. 4672 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani najdłużej emitowanej polskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół od lat śledzą miliony widzów przed telewizorami, a każdy odcinek przynosi nowe intrygi i wzruszenia. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie bohaterów? Premierowa emisja 4672 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów Polaków. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, z których perypetiami łatwo się utożsamić, bo dotyczą one codziennych radości i problemów. To właśnie ta uniwersalność i ciepło sprawiają, że widzowie niezmiennie od lat śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Saga rodu Lubiczów będzie kontynuowana co najmniej do czerwca 2027 roku, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
