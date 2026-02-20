"Klan", odcinek 4663: Judyta przedstawia nowego partnera, czym doprowadza Rutkę do furii

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Klan" zaserwował nam prawdziwy rollercoaster emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Napięcie między Miłoszem a Bożenką sięgnęło zenitu, gdy ta, ignorując jego telefony, postanowiła spotkać się z prawnikiem od rozwodów. W świecie biznesu również nie brakowało zawirowań, a zaskakująca prośba Barbary wobec Darka i Rutki postawiła ich w nowej, nieoczekiwanej sytuacji. Tymczasem Antek podjął ważną życiową decyzję o porzuceniu warsztatu na rzecz weterynarii, co zmusiło Norberta do poszukiwania nowego pracownika. Dzień zakończył się niepokojącym odkryciem Dymki w skrzynce pocztowej, co tylko podsyciło atmosferę niepewności. Jakie konsekwencje przyniosą podjęte decyzje i ostatnie odkrycia?
"Klan" odc. 4663 - streszczenie
Zagrożenie ze strony gangsterów Dżesika traktuje z najwyższą powagą. Kobieta jest tak zaniepokojona, że rozważa pozostawienie syna Dżastina w domu, aby nie szedł do szkoły i nie narażał się na niebezpieczeństwo. W poszukiwaniu ochrony prosi lokalnego dzielnicowego o zorganizowanie stałego patrolu policyjnego w okolicy ich miejsca zamieszkania. Tymczasem Mariusz i Norbert wciąż nie mogą odnaleźć kartki z danymi kontaktowymi Dymitrija, który jest potencjalnym kandydatem do pracy. Uwagę Mariusza odciąga jednak wiadomość od Roksi, która chce z nim porozmawiać na osobności o chorobie Norberta, ale ich szczerą rozmowę przerywa niespodziewane pojawienie się w warsztacie właśnie Dymitrija. Równocześnie Pawełek odmawia Toli wspólnego wyjścia na wieczór filmowy, wybierając pierwsze spotkanie zespołu badawczego, a Judyta wraca do domu w doskonałym nastroju po spotkaniu z przyjaciółmi ze studiów i beztrosko oznajmia, że przedstawiła im pana Filipa jako swojego nowego partnera, czym wywołuje oburzenie u Rutki.
"Klan" odc. 4663 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani losów rodziny Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojej ulubionej sagi. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe wyzwania dla bohaterów, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić premierowej emisji, podajemy szczegółowe informacje. Najnowszy, 4663 odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 18:10 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który nieprzerwanie od 1997 roku towarzyszy widzom w ich domach. Serial opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ukazując ich codzienne radości, smutki i wyzwania w sposób, który trafia do serca każdego z nas. Widzowie pokochali tę produkcję za jej bliskość, uniwersalne tematy i postacie, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść, która zgrabnie łączy tradycję z nowoczesnością, a jej niesłabnąca popularność jest najlepszym dowodem na to, że losy Lubiczów jeszcze długo będą gościć na naszych ekranach. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)
- Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)
- Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)
- Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)