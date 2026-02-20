"Akacjowa 38", odcinek 815: Jaime odzyskuje pamięć i żąda od Samuela wyrzucenia Ursuli z rodziny

W serialu "Akacjowa 38" ostatnie wydarzenia z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, a napięcie sięgnęło zenitu. Silvia poprosiła pułkownika o sprowadzenie jej zaginionego kufra, co doprowadziło do tego, że Valverde w końcu wyznał jej prawdę o ucieczce córki. W tym samym czasie Inigo i Flora bezskutecznie próbowali uruchomić kawiarnię, budząc niepokój sąsiadów, a Lolita rozpoczęła pracę służącej u Celii i Felipe. Jednak to wybudzenie się Don Jaimego ze śpiączki okazało się punktem zwrotnym odcinka. Mężczyzna nie tylko odzyskał przytomność, ale i rozpoznał Samuela, co momentalnie wprawiło Ursulę w prawdziwy popłoch. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Akacjowa 38" odc. 815 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Agustina z wielkim zaangażowaniem przygotowuje się do egzaminu u pułkownika Valverde. Ponieważ ma problemy z czytaniem, uczy się na pamięć fragmentu "Pieśni o Cydzie", licząc na podpowiedź od Lolity, że właśnie o to zostanie zapytana. W tym samym czasie nowi właściciele "La Deliciosy" kompletnie nie dają sobie rady, a zniecierpliwieni sąsiedzi wyczekują ponownego otwarcia kawiarni. Ważnym wydarzeniem będzie powtórny ślub Celii i Felipe, na którym świadkami zostaną Trini i Ramon. Tymczasem generał Zabala decyduje, że pieniądze z kolacji charytatywnej przeznaczy na uzbrojenie hiszpańskiej armii w Maroku. Jednak największy zwrot akcji przyniesie Jaime, który odzyska pamięć i zażąda od Samuela, by ten wyrzucił złą Ursulę z rodziny.

"Akacjowa 38" odc. 815 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocjonujących wydarzeń w życiu bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada wiele zwrotów akcji, dlatego warto zapisać sobie datę jego emisji, by niczego nie przegapić. Losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 śledzą miliony widzów przed telewizorami. Premierowa emisja 815. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która niezmiennie zachwyca widzów, przenosząc ich w realia Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy mieszkańców z różnych klas społecznych, a każdy z bohaterów skrywa własne tajemnice i pragnienia. Polska publiczność pokochała tę produkcję za jej wciągającą atmosferę, pełną dramatów, romansów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Za sukcesem serialu stoją utalentowani artyści, którzy wcielają się w barwne postacie, a obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)