Falkowicz w szoku na widok chłopaka Matyldy. Prawda o Darku wyjdzie na jaw w "Na dobre i na złe"

Jak Falkowicz pozna Darka w 997. odcinku „Na dobre i na złe”? Zaskakujące okoliczności

W 997. odsłonie „Na dobre i na złe” Matylda wyzna wreszcie Andrzejowi, że zaangażowała się w nową relację. Dziewczyna nie zdradzi mu jednak od razu tożsamości swojego partnera. Co ciekawe, Falkowicz i tak niebawem spotka chłopaka przybranej córki, chociaż w tamtym momencie zupełnie nie połączy faktów. Do ich pierwszego spotkania dojdzie bowiem na gruncie zawodowym, a nie podczas rodzinnego obiadu.

Wszystko z powodu nowej pracy Darka – jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, mężczyzna zostanie zatrudniony w Leśnej Górze jako ratownik medyczny i kierowca ambulansu. Zjawi się u profesora na kontroli medycznej, narzekając na uciążliwe drętwienie kończyny górnej. Znany lekarz osobiście przeprowadzi konsultację.

Podczas diagnozy Falkowicz stwierdzi, że problemy pacjenta wynikają z ucisku na splot nerwowy oraz tętnicę, co będzie efektem wady postawy. Nie wyda jednak ostatecznego orzeczenia od razu – poleci Darkowi, by ten wrócił do niego następnego dnia po szczegółowej analizie dokumentacji medycznej.

997. odcinek „Na dobre i na złe”: Darek Babiński partnerem Matyldy! Szok przy stole

Panowie zobaczą się jednak o wiele szybciej, niż zaplanował to profesor. W 997. odcinku „Na dobre i na złe” nadejdzie moment, w którym Andrzej będzie miał oficjalnie poznać miłość swojej przybranej córki. Oczekując na przybycie gościa, zacznie wyobrażać sobie, że w jego progu stanie jakiś młody, obiecujący chłopak. Prawda mocno go zszokuje.

Gdy drzwi się otworzą, Falkowicz zobaczy znajomego z pracy – Darka. Lekarz nie będzie w stanie ukryć wielkiego zdumienia, co od razu odmaluje się na jego twarzy. Ratownik bez wahania wejdzie do domu, a Matylda zaprezentuje go jako swojego życiowego partnera. W jadalni zapanuje wyjątkowo kłopotliwa cisza, zwiastująca nieuchronny konflikt.

Ostra reakcja Falkowicza w 997. odcinku „Na dobre i na złe”. Wytyka błędy wybrankowi córki

Napięcie w 997. odcinku „Na dobre i na złe” ostatecznie wybuchnie, prowadząc do niezwykle burzliwej dyskusji. Falkowicz absolutnie nie zaakceptuje faktu, że Darek jest zdecydowanie starszy od jego przybranej córki i głośno to zamanifestuje.

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– To dinozaur! – uzna Andrzej.

Wiek partnera Matyldy nie będzie jedynym powodem do zmartwień profesora w 997. odcinku „Na dobre i na złe”. Posiadając wgląd w dokumentację medyczną pacjenta i znając jego specyficzny przydomek wśród personelu szpitala, lekarz nabierze kolejnych podejrzeń. Darek postanowi natychmiast wytłumaczyć pochodzenie swojego przezwiska.

– Nazywam się Babiński i stąd ksywka Babiarz – przyzna Darek.

Andrzej pozostanie jednak głuchy na te tłumaczenia. Emocje sięgną zenitu, a sytuacja stanie się na tyle nieznośna, że do akcji wkroczy Jadzia (Aldona Jankowska). Przyniesie na stół kolejną porcję jedzenia, licząc, że w ten sposób uspokoi zwaśnionych mężczyzn. Jak potoczy się ta trudna kolacja? Przekonamy się w nadchodzących odcinkach.