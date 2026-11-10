Minęło już 14 lat. Pamiętacie jeszcze losy lekarzy z toruńskiego Copernicusa?

Choć wydaje się, że to było wczoraj, od premiery pierwszego odcinka serialu "Lekarze" minęło już ponad 14 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVN dokładnie 3 września 2012 roku i niemal natychmiast podbiła serca polskiej publiczności. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy personelu fikcyjnego szpitala Copernicus w Toruniu, gdzie medyczne wyzwania przeplatały się z burzliwymi historiami z życia prywatnego bohaterów. Serial cieszył się tak dużą popularnością, że stacja TVN zdecydowała o produkcji drugiego sezonu jeszcze przed premierą pierwszego. Ostatecznie produkcja doczekała się pięciu sezonów, a jej emisję zakończono pod koniec 2014 roku.

Główną osią fabuły były losy młodej i ambitnej chirurg, Alicji Keller, która po powrocie do Polski rozpoczynała pracę w renomowanym szpitalu. To właśnie tam musiała zmierzyć się nie tylko z nowym środowiskiem zawodowym, ale także ze skomplikowaną przeszłością i uczuciami, które odżyły na nowo.

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Gwiazdorska obsada, która przyciągała przed ekrany miliony widzów

Jednym z największych atutów serialu "Lekarze" była bez wątpienia jego obsada. Twórcom udało się zaangażować czołowe nazwiska polskiego kina i teatru, co gwarantowało wysoki poziom aktorski. W główne role wcielili się:

Magdalena Różczka jako dr Alicja Keller

jako dr Alicja Keller Paweł Małaszyński jako dr Maks Keller

jako dr Maks Keller Danuta Stenka jako dr Elżbieta Bosak, dyrektor szpitala

jako dr Elżbieta Bosak, dyrektor szpitala Jacek Koman jako dr Leon Jasiński, ojciec Alicji

jako dr Leon Jasiński, ojciec Alicji Agnieszka Więdłocha jako dr Beata Jasińska

jako dr Beata Jasińska Katarzyna Bujakiewicz jako pielęgniarka Sylwia Matysik

jako pielęgniarka Sylwia Matysik Szymon Bobrowski jako ginekolog dr Piotr Wanat

jako ginekolog dr Piotr Wanat Piotr Polk jako prof. Krzysztof Florczyk

Na ekranie pojawili się również tacy aktorzy jak Wojciech Mecwaldowski, Borys Szyc, Olga Bołądź czy Daniel Olbrychski, tworząc niezapomniane kreacje, które na długo zapadły w pamięć widzów.

Jak dziś wyglądają gwiazdy serialu „Lekarze”? Czas był dla nich łaskawy, ale zmiany są nieuniknione

Od zakończenia emisji "Lekarzy" minęło już ponad 12 lat. W tym czasie aktorzy znani z serialu kontynuowali swoje kariery, pojawiając się w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Upływający czas naturalnie odcisnął na nich swoje piętno, a wielu z nich przeszło widoczne metamorfozy. Dla niektórych był to okres subtelnych zmian, podczas gdy inni zaskakują zupełnie nowym wizerunkiem. Jak bardzo zmienili się przez ten czas? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii, gdzie zebraliśmy ich aktualne i archiwalne zdjęcia.