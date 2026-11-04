Kiedyś byli gwiazdami "M jak miłość"! Jak dziś wyglądają aktorzy, którzy przed laty grali głównych bohaterów serialu?

Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie wyobrażają sobie polskiej telewizji bez "M jak miłość". Produkcja jest emitowana na antenie TVP2 od 25 lat i niezmiennie cieszy się sporą popularnością wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą kolejne perypetie głównych bohaterów. Kiedy serial zadebiutował na ekranach telewizorów, głównymi bohaterami byli Barbara i Lucjan oraz ich dzieci - Marta, Maria, Małgosia oraz Marek. Marta samotnie wychowywała syna Łukasza, Małgosia marzyła o studiach architektonicznych, Maria wiodła szczęśliwe życie z Krzyśkiem oraz bliźniakami - Piotrkiem i Pawłem, natomiast Marek był świeżo po powrocie do Polski z Niemiec i na nowo próbował zbudować swoje życie w rodzinnych stronach. W głównych bohaterów wcielali się wówczas Teresa Lipowska, Witold Pyrkosz, Dominika Ostałowska, Małgorzata Pieńkowska, Joanna Koroniewska oraz Kacper Kuszewski. Jak po latach wyglądają aktorzy, którzy kiedyś byli największymi gwiazdami serialu?

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Jak dziś wyglądają aktorzy, którzy przed laty grali głównych bohaterów "Emki"?

Przez prawie 25 lat widzowie mieli okazję obejrzeć blisko 1900 odcinków "M jak miłość". Widzieli już niejedno złamane serce, romanse, zdrady, rodzinne dramaty, obserwowali również wątki kryminalne, które niejednokrotnie wywoływały szybsze bicie serca. Serial nie istniałby jednak bez aktorów i odgrywanych przez nich postaci, które niejednokrotnie nas irytują, rozśmieszają, wzruszają czy też rozczulają. Na przestrzeni lat obsada "M jak miłość" wielokrotnie ulegała zmianom, ale są tacy bohaterowie, których pomimo upływu lat, wszyscy nadal świetnie pamiętają. Jak wyglądają dziś aktorzy, którzy jeszcze kilka lat temu wcielali się w główne postaci "Emki"?