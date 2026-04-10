Kim jest Mariusz z „Rolnik szuka żony 13”?

Mariusz ma 29 lat i pochodzi z województwa małopolskiego, gdzie prowadzi własne gospodarstwo rolne. Jego działalność skupia się na hodowli bydła oraz uprawie zbóż, kukurydzy, soi i ziemniaków. Rolnictwo to nie tylko jego praca, ale przede wszystkim pasja, która towarzyszy mu od dzieciństwa. Już jako mały chłopiec spędzał czas, bawiąc się traktorami i tworząc wraz z rodzeństwem własne „mini gospodarstwo”. Dziś to dziecięce marzenie przerodziło się w realny, dobrze prosperujący biznes. Mariusz wyróżnia się nie tylko pracowitością, ale też charakterem. To wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna o niebieskich oczach, który słynie z odpowiedzialności i gotowości do pomocy.

Radio eska: Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Od lat jest związany ze strażą pożarną - swoją przygodę zaczął już jako 11-latek w młodzieżowej drużynie, a dziś aktywnie działa jako strażak. W wolnym czasie stawia na relaks i aktywność - lubi kręgle, bilard oraz spacery. Jednak najważniejszą wartością w jego życiu pozostaje rodzina. Choć ma za sobą kilka relacji, od prawie dwóch lat jest singlem. W miłości szuka przede wszystkim szczerości i autentyczności. Przyznaje, że dotąd częściej zwracał uwagę na brunetki, ale tak naprawdę liczy się dla niego coś więcej - uśmiech, spojrzenie, poczucie humoru i determinacja. Udział w „Rolnik szuka żony 13” to dla niego szansa na znalezienie prawdziwego uczucia i zbudowanie trwałej relacji.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce. Format skupia się na osobach prowadzących gospodarstwa rolne, które marzą o miłości i stabilnym związku. Uczestnicy prezentują swoje historie, a widzowie - poprzez listy - zgłaszają chęć poznania wybranego rolnika lub rolniczki. Z czasem bohaterowie wybierają kandydatów, zapraszają ich do siebie i sprawdzają, czy między nimi pojawi się prawdziwe uczucie. Program łączy emocje, autentyczność i codzienne życie na wsi, co od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Gospodynią programu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. To ona towarzyszy uczestnikom w ich drodze do miłości, wspiera ich w trudnych momentach i pomaga podejmować ważne decyzje.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek „Rolnik szuka żony 13” został wyemitowany 5 kwietnia. Pięcioro rolników z największą liczbą otrzymanych listów wystąpi w nowych odcinkach programu już jesienią 2026 roku. Najpewniej epizody zadebiutują już we wrześniu i to właśnie wtedy widzowie będą mogli śledzić rozwój relacji i poznawać kolejne etapy romantycznych historii uczestników.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online - za pośrednictwem platformy TVP VOD. Dzięki temu widzowie będą mieli dostęp do odcinków w dogodnym dla siebie czasie.