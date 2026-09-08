Jak zmienią się Wilkowyje? "Ranczo" wraca z nowym sezonem - ZWIASTUN

Nowe twarze i głośne metamorfozy. Zwiastun "Rancza" robi furorę

Zwiastun powracającego serialu TVP zaprezentowano podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji. Fani "Rancza" w końcu mogli zobaczyć, jak wygląda życie w Wilkowyjach ponad dekadę po zakończeniu poprzedniej serii.

Chociaż sześcioodcinkowy sezon pod tytułem "Zemsta wiedźm" trafi na antenę TVP dopiero w grudniu 2026 roku, krótka zapowiedź zdradza sporo szczegółów. Wideo pokazuje nowe twarze na ekranie oraz polityczne perturbacje u prezydenta Kozioła (Cezary Żak) i premiera Czerepacha (Artur Barciś). Obu dygniarzy chronią teraz funkcjonariusze SOP. W 11. serii do akcji wkroczą również zapowiadane w tytule wiedźmy.

Część doskonale znanych bohaterów "Rancza" przeszła ogromną przemianę. Widzowie zobaczą odmienioną Lodzię (Magdalena Kuta) – żona Czerepacha to teraz elegancka pani premierowa. Równie mocno zaskakuje nowa wersja Haliny Kozioł (Violetta Arlak). Pierwsza dama prezentuje się zupełnie inaczej niż kiedyś.

Zmiany dotarły także do słynnego dworku Lucy (Ilona Ostrowska). Dorotka, córka jej i Kusego (w tej roli zmarły Paweł Królikowski), dorosła i przygotowuje się do matury. Postać gra Karolina Ludwiniak.

Jak wskazuje podtytuł, we wsi pojawią się tajemnicze czarownice. Obsadę zasiliło aż dziewięć nowych aktorek. Zobaczymy m.in. Dorotę Stalińską, siostry Karolinę i Paulinę Chapko, Magdalenę Wróbel oraz Katarzynę Maciąg.

Z kolei na kultowej ławeczce zasiądzie nowy kompan. Do grona bywalców sklepu dołączy sprowadzony z Australii Ignacy Japycz, w którego wcieli się Daniel Olbrychski.

Telewizja Polska zaplanowała start emisji 11. sezonu na końcówkę roku. Pierwszy odcinek nowego "Rancza" widzowie TVP1 obejrzą w niedzielę, 6 grudnia 2026 r.