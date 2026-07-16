Zatrzymanie w Bydgoszczy. 23-latek nawoływał do przemocy wobec uczestników marszu

Policyjna akcja i zatrzymanie w Bydgoszczy

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli czynności natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o filmie zamieszczonym w sieci. Funkcjonariusze pracowali nad ustaleniem tożsamości autora oraz zabezpieczeniem materiału dowodowego. W działania zaangażowali się również mundurowi z innych komórek organizacyjnych. Efektem tej pracy było namierzenie i zatrzymanie 23-latka w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Zarzuty dla obywatela Ukrainy i wniosek o deportację

Zatrzymany usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek marszu. Śledczy ocenili, że czyn ten cechuje się rażąco wysoką szkodliwością społeczną. W związku z charakterem tego zdarzenia oraz towarzyszącymi mu okolicznościami 23-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policja złożyła jednocześnie wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej obcokrajowca do powrotu do jego kraju.

Stanowcza reakcja policji na przestępstwa z nienawiści

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji zaznaczają, że będą konsekwentnie reagować na wszelkie przestępstwa motywowane nienawiścią. Dotyczy to również przypadków nawoływania do przemocy lub łamania prawa w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze podkreślili, że takie czyny są ścigane z pełną stanowczością bez względu na narodowość, pochodzenie czy obywatelstwo sprawcy. Działania policji mają na celu przeciwdziałanie naruszaniu porządku prawnego.

Źródło: Policja.pl